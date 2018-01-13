14 Ocak 2018 Pazar26 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:20Öğle 13:19İkindi 15:44Akşam 18:06Yatsı 19:30
    • 11°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • -7°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 114.645 -0.06
  • Altın: 161,296 0.61
  • Dolar: 3,7498 -0.71
  • Euro: 4,5487 0.09

Türkiye'den AB'ye net cevap: Kapıyı dahi açmayız!

»
Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB tarafından son günlerde sözü edilen 'imtiyazlı ortaklık' ifadelerine tepki gösterdi.
Türkiye'den AB'ye net cevap: Kapıyı dahi açmayız!
Türkiye'den AB'ye net cevap: Kapıyı dahi açmayız! Türkiye'den AB'ye net cevap: Kapıyı dahi açmayız! Türkiye'den AB'ye net cevap: Kapıyı dahi açmayız!

Ömer Çelik 'imtiyazlı ortaklık' konusuyla ilgili, ''Reddedeceğiz. Hiç kimse Türkiye'ye, AB ilişkilerinde ikinci sınıf bir statü teklif edemez'' dedi.

Bakan Çelik, katıldığı bir tv programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.  

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 5 Ocak'ta Paris'te yaptığı görüşmenin ardından gündeme gelen Türkiye ile AB arasında imtiyazlı ortaklık tartışmalarına ilişkin Çelik, Türkiye'nin imtiyazlı ortaklık konusunda net olduğunun altını çizdi.  

Çelik, "Türkiye herhangi bir imtiyazlı ortaklık konusunu kabul etmeyecek" ifadesini kullandı. 

'TÜRKİYE'YE BİR ÜLKE OLARAK BAKACAKSINIZ'

Türkiye'nin sadece göçmen meselesinde iş birliği yapılacak bir mülteci kampı ya da terörle mücadelede konusunda iş birliği yapılacak bir askeri karargah olmadığını dile getiren Çelik, "Türkiye'ye bir ülke olarak bakacaksınız. Yakın zamanda bu (imtiyazlı ortaklık) Alman siyasetçiler tarafından dillendirildiğinde, oradaki siyasetçilere imtiyazlı ortaklık gibi bir modelin Türkiye'ye bakış açısı açısından ahlaksız bir teklif olduğunu ifade ettim" diye konuştu.

Bakan Çelik, Türkiye'nin imtiyazlı ortaklık teklifine karşı tutumu hakkında, "'Kapağında imtiyazlı ortaklık' diye bir teklif görürsek bu kapağı dahi açmayacağız ve reddedeceğiz. Hiç kimse Türkiye'ye AB ilişkilerinde ikinci sınıf bir statü teklif edemez" dedi. 

'TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNİ KOPARMAK İSTİYOR'

AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu komiseri Johannes Hahn'ın, "Türkiye-AB arasındaki ilişkilerin gerçekçi şekle sokulması gerekir" yönündeki ifadeleri hakkında Çelik, Hahn'ın söz konusu ifadelerinin çok fazla ciddiye alınmaması gerektiğini belirtti. 

Çelik, "(Hahn) AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Komiseri olmasına rağmen Türkiye-AB ilişkilerini kopartmak istiyor. Belki böyle bir özel misyonla hareket etmiş. Daha önce de söyledim. AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Komiseri midir yoksa Avusturya Dışişleri Bakan Yardımcısı mıdır? Bunu netleştirsin diye" şeklinde konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türkiye'den AB'ye net cevap: Kapıyı dahi açmayız!Türkiye'den AB'ye net cevap: Kapıyı dahi açmayız!Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB tarafından son günlerde sözü edilen 'imtiyazlı ortaklık' ifadelerine tepki gösterdi.
Hakim ve savcılar için skandal sözler!Hakim ve savcılar için skandal sözler!CHP İstanbul İl Kongresi'nde konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, hakim ve savcılara ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu.
Taşeron işçiye sınav için ayrı tebligat yokTaşeron işçiye sınav için ayrı tebligat yokTaşeron işçilerin kadroya geçişi için başvurular tamamlanırken, şimdi inceleme süreci başladı.
Dünya liderleri ayda ne kadar kazanıyor?Dünya liderleri ayda ne kadar kazanıyor?Dünya liderleri ayda ne kadar kazanıyor?
Eşine harçlık vermeyen koca yandı...Emsal karar!Eşine harçlık vermeyen koca yandı...Emsal karar!İstanbul'da 25 yıldır evli olan olan kadın, eşinin harçlık taleplerini geri çevirdiğini belirterek boşanma davası açtı.
Bakan açıkladı! 7 bin 655 personel ihraç edildiBakan açıkladı! 7 bin 655 personel ihraç edildiSağlık Bakanı Ahmet Demircan, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığı'ndan 7 bin 655 personelin ihraç edildiğini açıkladı
  • Profesör, termik santral kuracak şirketi cezadan kurtarmış13 Ocak 2018 Cumartesi 14:20
  • Erdoğan: Orayı başlarına yıkacağız!13 Ocak 2018 Cumartesi 14:12
  • HDP rahatsız olmuştu! 12 tane daha yapılıyor13 Ocak 2018 Cumartesi 14:00
  • Yalçın Topçu: Altın bir sayfa açtılar!13 Ocak 2018 Cumartesi 13:51
  • 24 Saatte Terfi Etmişti, istifa haberi geldi13 Ocak 2018 Cumartesi 13:40
  • Askeri gemide yangın! Yaralı askerler var13 Ocak 2018 Cumartesi 13:38
  • Böyle aşağıladı! "Şehit olacaksın gazıyla..."13 Ocak 2018 Cumartesi 13:31
  • ABD Dışişleri PKK'nın ayağına heyet gönderdi!13 Ocak 2018 Cumartesi 13:20
  • 51 ilimizi yakından ilgilendiriyor! Yerel sistem de değişiyor13 Ocak 2018 Cumartesi 12:40
  • YÖK'ten doçentlik sürecine ilişkin yasa önerisi13 Ocak 2018 Cumartesi 12:26
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri