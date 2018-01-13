13 Ocak 2018 Cumartesi26 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:21Öğle 13:19İkindi 15:43Akşam 18:04Yatsı 19:30
    • 17°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 8°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 9°C Balıkesir
  • BIST: 114.645 -0.06
  • Altın: 161,296 0.61
  • Dolar: 3,7498 -0.71
  • Euro: 4,5487 0.09

Askeri gemide yangın! Yaralı askerler var

»
Askeri gemide yangın! Yaralı askerler var
İzmir'in Foça ilçesinde askeri geminin kazan dairesinde çıkan yangını söndürürken dumandan etkilenen 11 asker hastaneye kaldırıldı
Askeri gemide yangın! Yaralı askerler var Askeri gemide yangın! Yaralı askerler var Askeri gemide yangın! Yaralı askerler var

İzmir'in Foça ilçesinde askeri geminin kazan dairesinde elektrik kablolarının tutuşması sonucu çıkan yangını söndürürken dumandan etkilenen 11 asker hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Foça Deniz Üssü'nde konuşlu Amfi-B Beykoz Gemisi'nin makine dairesinden sabaha karşı dumanlar yükseldi.

Elektrik kontağı sonucu kabloların tutuştuğunu farkeden nöbetçi askerler, müdahale ederek alevleri söndürdü.

Dumandan etkilenen 11 asker, tedbir amaçlı Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir süre müşahede altında tutulan askerler, tedavilerinin ardından taburcu edilerek birliklerine gönderildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türkiye'den AB'ye net cevap: Kapıyı dahi açmayız!Türkiye'den AB'ye net cevap: Kapıyı dahi açmayız!Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB tarafından son günlerde sözü edilen 'imtiyazlı ortaklık' ifadelerine tepki gösterdi.
Hakim ve savcılar için skandal sözler!Hakim ve savcılar için skandal sözler!CHP İstanbul İl Kongresi'nde konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, hakim ve savcılara ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu.
Taşeron işçiye sınav için ayrı tebligat yokTaşeron işçiye sınav için ayrı tebligat yokTaşeron işçilerin kadroya geçişi için başvurular tamamlanırken, şimdi inceleme süreci başladı.
Dünya liderleri ayda ne kadar kazanıyor?Dünya liderleri ayda ne kadar kazanıyor?Dünya liderleri ayda ne kadar kazanıyor?
Eşine harçlık vermeyen koca yandı...Emsal karar!Eşine harçlık vermeyen koca yandı...Emsal karar!İstanbul'da 25 yıldır evli olan olan kadın, eşinin harçlık taleplerini geri çevirdiğini belirterek boşanma davası açtı.
Bakan açıkladı! 7 bin 655 personel ihraç edildiBakan açıkladı! 7 bin 655 personel ihraç edildiSağlık Bakanı Ahmet Demircan, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığı'ndan 7 bin 655 personelin ihraç edildiğini açıkladı
  • Profesör, termik santral kuracak şirketi cezadan kurtarmış13 Ocak 2018 Cumartesi 14:20
  • Erdoğan: Orayı başlarına yıkacağız!13 Ocak 2018 Cumartesi 14:12
  • HDP rahatsız olmuştu! 12 tane daha yapılıyor13 Ocak 2018 Cumartesi 14:00
  • Yalçın Topçu: Altın bir sayfa açtılar!13 Ocak 2018 Cumartesi 13:51
  • 24 Saatte Terfi Etmişti, istifa haberi geldi13 Ocak 2018 Cumartesi 13:40
  • Askeri gemide yangın! Yaralı askerler var13 Ocak 2018 Cumartesi 13:38
  • Böyle aşağıladı! "Şehit olacaksın gazıyla..."13 Ocak 2018 Cumartesi 13:31
  • ABD Dışişleri PKK'nın ayağına heyet gönderdi!13 Ocak 2018 Cumartesi 13:20
  • 51 ilimizi yakından ilgilendiriyor! Yerel sistem de değişiyor13 Ocak 2018 Cumartesi 12:40
  • YÖK'ten doçentlik sürecine ilişkin yasa önerisi13 Ocak 2018 Cumartesi 12:26
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri