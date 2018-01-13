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Esed'in askerlerinin son 'marifeti' pes dedirtti!

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Suriye'de Beşşar Esed rejimine bağlı askerlerin Doğu Guta'daki Hristiyanlara ait mezarlığı yağmaladığı bildirildi.
Esed'in askerlerinin son 'marifeti' pes dedirtti!
Esed'in askerlerinin son 'marifeti' pes dedirtti! Esed'in askerlerinin son 'marifeti' pes dedirtti! Esed'in askerlerinin son 'marifeti' pes dedirtti!

Suriye'nin başkenti Şam'da Esed rejiminin ve destekçilerinin ablukasındaki Doğu Guta'da yer alan Haresta ilçesindeki Hristiyanlara ait bir mezarlık, rejim askerlerince talan edildi.

Haresta'da muhaliflerin kurduğu Yerel Meclisin Başkanı Husam el-Beyruti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejiminin ilçede Hristiyanların defnedildiği mezarlığa büyük zarar verdiğini söyledi.

Beyruti, "Rejim askerleri, bölgede kaldıkları sürede değerli eşyaları bulmak amacıyla mezarı açarak zarar verdi." dedi.

Mezarlıkta gördükleri manzara karşısında şaşırdıklarını dile getiren Beyruti, "Askeri muhaliflerin Haresta ilçesinde ilerlemesinin ardından buraya geldik ve böyle manzarayla karşılaştık. Mezarlığa girdiğimizde taşların kırılarak mezarların açıldığını gördük. Mezarları kapatan taşların söküldüğünü ve tabutların açıldığına şahit olduk. Karşılaştığımız manzara korkunçtu." ifadelerini kullandı.

Mezarlığın 1935'te kurulduğunu belirten Beyruti, muhaliflerin büyük ölçüde zarar gören mezarları onarmaya çalıştığını anlattı.

- "Altın ve değerli eşya bulmak için yapmışlardır"

Beyruti, "Rejim askerleri, Hristiyanların değerli eşyalarıyla gömüldüğü inanışı nedeniyle, altın ve değerli eşya bulacaklarını düşünerek mezarları açtı. Bu korkunç eylemin başka nedeni olamaz." diye konuştu.

İç savaştan önce Haresta'da yaşayanların yaklaşık yüzde 15'ini oluşturan Hristiyanlar, iç savaşın başladığı 2011'den sonra bölgeyi terk etti.

Haresta'da rejim güçleri 2012'de ilçenin büyük bölümünü kontrol altına almıştı. Ancak askeri muhalifler, son dönemlerde kaydettikleri ilerlemeyle mezarlığın da bulunduğu bölgenin bir kısmı yeniden ele geçirdi.

Öte yandan ilçede Esed rejimi ile muhalifler arasında çatışmalar sürerken, rejim güçleri bölgedeki sivil yerleşimlere yoğun hava ve kara saldırılarını sürdürüyor.

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