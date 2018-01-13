19 yaşındaki Tanay, bir sabah kabusa uyandı

Yaşama sım sıkı tutunan, görmemesine rağmen futbol oynamayı sürdüren, KPSS'ye hazırlanan, şiir yazan Tanay'ın, eski sağlığına kavuşmasının, ileride rahatsızlığına yönelik tedavi yönteminin bulunmasına bağlı olduğu ifade edildi.







Tanay Özışık, 3 yıl önce Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi Denizcilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu sırada yaşamını kabusa çeviren güne uyandı. Uyandığı zaman gözlerinin iyi görmediğini fark eden Tanay, birkaç gün bu durumunu ailesinden gizleyip, geçici olduğunu düşündü. Ancak görme yetisinin geri gelmediğini ve günden güne azaldığını anladı. Yemek masasında tabak ve kaşığın yerini bulamayan Tanay Özışık'ın durumunu anlatmak zorunda kaldığı ailesi de şoke oldu.



BEYİN DAMARINDA KİREÇLENME ÇIKTI



Hastalığının ne olduğunu, tedavisini araştırmak için İzmir'de, ardından tüm Türkiye'de çare arayan aile, bir sonuç elde edemedi. Önemli hastanelere de giden Tanay'ın gözlerinin sağlıklı olduğu ancak, beyin ile gözleri arasındaki bağlantıyı sağlayan damarda kireçlenme olduğu için görme yetisini kaybettiği tespit edildi. Leber hastalığı teşhisi konulan Tanay'ın, bir gözünün hiç görmediği, diğer gözünün de sadece yüzde 3 oranında gördüğü testler sonrasında ortaya çıktı. Türkiye'de kontrollerini yapan doktorlar aracılığıyla dünyadaki önemli merkezlere Tanay'ın test sonuçları gönderildi. Ancak, bunlardan da bir sonuç elde edilemedi. Tanay'ın, tekrar görmesinin, bu hastalıkla ilgili bir tedavi yönteminin bulunmasıyla yaşanacak mucizeye bağlı olduğu belirtildi



10 MİLYONDA 1 ŞANSIZLIK ONU BULMUŞ



Dünyada tedavisi olmayan Leber hastalığının, 10 milyonda 1, genellikle genç yaştaki kişilerde görüldüğü ifade edildi. Tanay Özışık ile aynı kaderi paylaşan Türkiye'de sadece 6 hastanın bulunduğu anlaşıldı.



Tüm olumsuzluklara rağmen kendisi gibi rahatsız olan diğer hastalarla bağlantı kuran Tanay, profesyonel olarak sürdürdüğü futbola ara vermedi, Çağdaş Görme Engelliler Kulübü Futbol Takımı'nda oynamaya devam etti, bu sevdasıyla yaşama tutundu. Lise eğitimini tamamladıktan sonra KPSS'ye hazırlanan Tanay, en büyük isteğinin ise memurluk hakkını elde etmek olduğunu söyledi.



ASKERLER İÇİN ŞİİR YAZDI



Futbol oynayıp ders çalışmasının yanı sıra şiir de yazmaya başlayan Tanay, Türkiye Emekli Subaylar Derneği Karşıyaka Şubesi'nin terör operasyonlarına katılan askerler için düzenlediği kampanyaya şiirle destek verdi. Şiirini Güneydoğu'da terörle mücadele eden askerlere gönderdi. Tanay'ın en mutlu olduğu anlar ise yazdığı şiirinin, askerlerce beğeniyle okunması oldu.