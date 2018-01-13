13 Ocak 2018 Cumartesi26 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:21Öğle 13:19İkindi 15:43Akşam 18:04Yatsı 19:30
    • 17°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 8°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 9°C Balıkesir
  • BIST: 114.645 -0.06
  • Altın: 161,296 0.61
  • Dolar: 3,7498 -0.71
  • Euro: 4,5487 0.09

Yalçın Topçu: Altın bir sayfa açtılar!

»
Yalçın Topçu: Altın bir sayfa açtılar!
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Milli Mutabakat” olarak anılmaya başlayan seçim ittifakı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Yalçın Topçu: Altın bir sayfa açtılar! Yalçın Topçu: Altın bir sayfa açtılar! Yalçın Topçu: Altın bir sayfa açtılar!

Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Yerli düşünce Derneği’nde yüksek lisans öğrencilerini ağırladığı toplantıda Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli’nin 2019’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek vereceğini açıklamasının ardından kamuoyunda “Milli Mutabakat” olarak anılmaya başlayan seçim ittifakı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bu birlikteliği “yerli ve milli ittifakın, bin yıllık terkibin siyasette ete kemiğe bürünmüş hali” olarak özetleyen Topçu şöyle devam etti:

“Bu adım ecdadın ruhuna hürmet ve evladın geleceği için atılmıştır. Bu kutlu birlikteliğin mimarları şanlı tarihimizde altın bir sayfa açmışlardır.”

“TÜRK-İSLAM MEDENİYETİNİN YENİDEN İHYASININ KAPISI AÇILMIŞTIR”

 “Her türlü tahrik ve tacizlere aldırmadan, vatan ve millet sevdasını kerteriz alarak bu yolu açan Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Devlet Bahçeli’ye bu millet şükran borçludur. Bir kez daha şer güçlerin ve işbirlikçilerin oyunları bozulmuş, hesapları boşa çıkmıştır. Fitne değil rahmet kazanmıştır. Türkiye kazanmıştır. Medeniyet coğrafyamız kazanmıştır. Hürriyete ve büyümeye yürüyen, mazlumları sahiplenip hakkı tutarak yücelen Yeni Türkiye’nin; dolayısıyla.”

“MİLLİYETÇİ MUHAFAZAKAR TABANDA BAYRAM COŞKUSU OLMUŞTUR”

“Bu birliktelik vatandaş tarafından sarsmaktan öte ‘deprem etkisi oluşturacak’ şekilde görülmüştür. Bu birliktelikle başaracağız ‘ülkeyi güvenli, özgür, refah seviyesi yüksek, salt adaletin hakim olduğu, merhamet ve nizam medeniyetinin çocuklarının tarih sahnesindeki yerini almasını sağlayacak hale getireceğiz’ deniliyor. Milliyetçi muhafazakar tabanda bayram coşkusu olmuştur. Biz vatandaş olarak memnunuz. Derebeylik ve sömürge medeniyetinin temsilcileri rahatsızdır.”

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türkiye'den AB'ye net cevap: Kapıyı dahi açmayız!Türkiye'den AB'ye net cevap: Kapıyı dahi açmayız!Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB tarafından son günlerde sözü edilen 'imtiyazlı ortaklık' ifadelerine tepki gösterdi.
Hakim ve savcılar için skandal sözler!Hakim ve savcılar için skandal sözler!CHP İstanbul İl Kongresi'nde konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, hakim ve savcılara ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu.
Taşeron işçiye sınav için ayrı tebligat yokTaşeron işçiye sınav için ayrı tebligat yokTaşeron işçilerin kadroya geçişi için başvurular tamamlanırken, şimdi inceleme süreci başladı.
Dünya liderleri ayda ne kadar kazanıyor?Dünya liderleri ayda ne kadar kazanıyor?Dünya liderleri ayda ne kadar kazanıyor?
Eşine harçlık vermeyen koca yandı...Emsal karar!Eşine harçlık vermeyen koca yandı...Emsal karar!İstanbul'da 25 yıldır evli olan olan kadın, eşinin harçlık taleplerini geri çevirdiğini belirterek boşanma davası açtı.
Bakan açıkladı! 7 bin 655 personel ihraç edildiBakan açıkladı! 7 bin 655 personel ihraç edildiSağlık Bakanı Ahmet Demircan, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığı'ndan 7 bin 655 personelin ihraç edildiğini açıkladı
  • Profesör, termik santral kuracak şirketi cezadan kurtarmış13 Ocak 2018 Cumartesi 14:20
  • Erdoğan: Orayı başlarına yıkacağız!13 Ocak 2018 Cumartesi 14:12
  • HDP rahatsız olmuştu! 12 tane daha yapılıyor13 Ocak 2018 Cumartesi 14:00
  • Yalçın Topçu: Altın bir sayfa açtılar!13 Ocak 2018 Cumartesi 13:51
  • 24 Saatte Terfi Etmişti, istifa haberi geldi13 Ocak 2018 Cumartesi 13:40
  • Askeri gemide yangın! Yaralı askerler var13 Ocak 2018 Cumartesi 13:38
  • Böyle aşağıladı! "Şehit olacaksın gazıyla..."13 Ocak 2018 Cumartesi 13:31
  • ABD Dışişleri PKK'nın ayağına heyet gönderdi!13 Ocak 2018 Cumartesi 13:20
  • 51 ilimizi yakından ilgilendiriyor! Yerel sistem de değişiyor13 Ocak 2018 Cumartesi 12:40
  • YÖK'ten doçentlik sürecine ilişkin yasa önerisi13 Ocak 2018 Cumartesi 12:26
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri