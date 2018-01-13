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Arda Turan transferi resmen açıklandı!

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Arda Turan transferi resmen açıklandı!
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan transferini kulübün resmi Twitter hesabından açıkladı.
Arda Turan transferi resmen açıklandı! Arda Turan transferi resmen açıklandı! Arda Turan transferi resmen açıklandı!

Göksel Gümüşdağ Başakşehir resmi Twitter hesabından, "Arda Turan bugün, üzerinde turuncu formasıyla ülkesine dönüyor. Bu, sadece Başakşehir’in değil Türkiye’nin transferi. Hepimiz için hayırlı olsun" paylaşımında bulundu.

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