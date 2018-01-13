Göksel Gümüşdağ Başakşehir resmi Twitter hesabından, "Arda Turan bugün, üzerinde turuncu formasıyla ülkesine dönüyor. Bu, sadece Başakşehir’in değil Türkiye’nin transferi. Hepimiz için hayırlı olsun" paylaşımında bulundu.
13 Ocak 2018 Cumartesi26 R.Ahir 1439
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Arda Turan transferi resmen açıklandı!
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