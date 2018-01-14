TSK, Afrin'de PYD mevzilerini vurmaya başladı!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Oğulpınar sınır karakolu mevkiinden TSK unsurlarınca Afrin'de PYD mevzilerine yönelik aralıklarla top atışları yapıldı.

Öğleden sonra peş peşe gerçekleşen atış sesleri, Reyhanlı ilçe merkezi ve Cilvegözü sınır kapısından da duyuldu.

Bölgeden aralıklarla top atışı sesi gelmeye devam ediyor. Bölgedeki kaynaklar PYD kontrolünde bulunan Afrin'den Türkiye tarafına taciz ateşi açıldıktan sonra top atışının başladığını söyledi.

ABD BUGÜN TERÖRİSTLERİ ZİYARET ETMİŞTİ

ABD'nin PYD/PKK ile münasebetsiz ilişkisi devam ediyor. YPG'yi, DEAŞ'ı bitirme adı altında silahlandıran ABD, bu sefer de PYD/PKK'nın işgal ettiği Suriye topraklarına, Dışişleri heyetiyle çıkartma yaptı.

ERDOĞAN KONUŞURKEN TSK VURDU

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'deki noktalarına yoğun topçu atışı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Elazığ 6. Olağan İl Kongresi’nde Suriye'deki terör örgütüyle mücadeleye ilişkin mesajlar verdiği sırada TSK topçusu, örgütün Afrin'deki mevzilerini vurdu.

Erdoğan, "İdlib operasyonuyla bu koridorun batı kanadını çökertiyoruz. Afrin'deki teröristler teslim olmazlarsa orayı da başlarına yıkacağız, bu böyle biline." diye konuşmuştu.

İdlib'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK'nın topçu birlikleri, Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçeleri ile Suriye'deki İdlib gerginliği azaltma bölgesinde konuşlu noktalardan Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'nın mevzilerine top atışları yaptı.

TSK birlikleri, öğle saatlerinden itibaren Afrin'in Basufan, Cinderes , Deyr Bellıt ve Raco bölgelerine en az 36 atış yaptı.

TÜRKİYE'DEN NET AFRİN MESAJI

PKK'lı teröristlerin muhattap alınarak ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerince görüşmeler yapmasına Türkiye bir açıklama yapmadı, ancak yaptığı icraat ile tavrını net bir şekilde ortaya çıktı

Görüşmenin yapıldığı saatlerde PKK'nın Suriye yuvası olan Afrin, Türk Obüsleri ile vuruldu.