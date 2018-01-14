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ABD'ye acil çağrı! Rusya gerçeğini öğrenince...

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Huffington Post'un edindiği ABD'nin 2018 nükleer doktrinine göre, Washington, Rusya'nın nükleer silah üretiminde ABD ve müttefiklerinden çok daha avantajlı görüyor.
ABD'ye acil çağrı! Rusya gerçeğini öğrenince...
ABD'ye acil çağrı! Rusya gerçeğini öğrenince... ABD'ye acil çağrı! Rusya gerçeğini öğrenince... ABD'ye acil çağrı! Rusya gerçeğini öğrenince...

Kuzey Kore, İran ve Çin'in de tehdit olarak nitelendirildiği metinde ABD'nin nükleer kapasitesini arttırma çağrısı yapıldı.

Doktrinin, ABD Savunma Bakanlığı'nın Başkan Donald Trump'ın onayına sunacağı nihai doktrin için hazırlanan taslaklardan sadece biri olduğunu belirten metinde "Rusya, ABD ile müttefikleri karşısında nükleer silah üretimi ve stratejik olmayan nükleer güçler açısından kayda değer avantajlara sahip" ifadeleri yer alıyor. 

 

Rusya'nın stratejik yeni nükleer savaş başlıkları ve bombardıman uçakları, deniz ve karadan fırlatılan füzelerin yer aldığı fırlatma rampaları geliştirip konuşlandırdığı belirtilen metne göre, Moskova ayrıca en az iki yeni kıtalararası füze sistemi, bir hipersonik uçak ve bir kıtalararası nükleer güçlü torpido geliştiriyor.

'MOSKOVA İLE İYİ İLİŞKİLER KURMAK İSTİYORUZ' İDDİASI

ABD'nin füze savunmasına yönelik eleştirilerine rağmen, Rusya'nın nükleer güçlü balistik füze sistemini de modernize ettiği ve yeni balistik füze önleme füzesi geliştirdiği ileri sürülen metinde, Washington'ın her şeye rağmen Moskova ile iyi ilişkiler kurmaya çalıştığı da iddia ediliyor:

"Rusya, Sovyetler Birliği değil, Soğuk Savaş geride kaldı. İyi ilişkiler kurmak istememize rağmen, Rusya ABD ve NATO'yu Avrasya'da istikrarsızlaşmaya neden olan planları karşısında bir engel olarak görüyor."

'ÇİN, KUZEY KORE VE İRAN BAŞLICA TEHDİTLERDEN'

Çin, Kuzey Kore ve İran'dan 'Washington için başlıca tehdit olarak' nitelendirildiği metinde, 'caydırıcılığı arttırmak için' ABD'nin nükleer kapasitesini geliştirme çağrısı da yapılıyor. Bu doğrultuda 2019'a kadar W76 termonükleer savaş başlığı geliştirme programının tamamlanacağı varsayımında bulunuluyor.

Pentagon'un 2024'e kadar stratejik bombardıman uçaklarında kullanılabilecek B61-12 güdümlü füzesini almayı planladığı aktarılan metinde ayrıca Trident 2 denizaltısında kullanılan W88 termonükleer savaş başlığının modernize edilme çalışmalarının da 2024'e kadar bitirilmesinin hedeflendiği ve Hava Kuvvetleri ile Donanma için balistik füze ihtiyacının arttığı vurgulanıyor.

Daha önce de ABD'nin 2046'ya kadar nükleer envanterinin modernize edilmesi için 1.2 trilyon harcamayı planladığı belirtilmişti.

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