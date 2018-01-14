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Erdoğan'dan güçlü Türkiye mesajı!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bingöl 6. Olağan İl Kongresinde Avrupa ve Amerika ile yarışmadığımızı açıklayıp mesaj verdi.
Erdoğan'dan güçlü Türkiye mesajı!
Erdoğan'dan güçlü Türkiye mesajı! Erdoğan'dan güçlü Türkiye mesajı! Erdoğan'dan güçlü Türkiye mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güçlü bir Türkiye bilesiniz ki dünyaya ayar veren bir Türkiye olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Gençler aşık ne güzel söylemiş. Bingöl 4 dağ içinde yanım yağ içinde kim Bingöl'ü sorarsa bir yarim var içinde. Bizde bugün 2 buçuk senelik hasretin ardından Bingöllü kardeşlerimizi görmeye geldik. 

Bu ülkenin içinde olanlar değil dışarı da olanlarda kıskanıyor. Şuan karşımda kabına sığmayan Bingöl görüyorum. Terör örgütüne şamarı vuran Bingöl görüyorum. 

Ülkemizde siyasete dışarıdan karışan zemin hazırlayanlar Cumhurbaşkanlığı Hükümetiyle tarihe karışacaktır. Hain FETÖ'culara meydanı dar eden Bingöllülere teşekkür ediyorum. 

Hiçbir güç Türkiye'yi bölemez. Bu milleti parçalayamaz. Siz bizim yanımızda böyle kararlı durursanız terör örgütleri başarılı olamaz. Onların arkalarındaki güçlere rağmen vatan toprağının tek bir parçasını bizden koparamıyorlar. 

Bu millet ölüm kusan uçaklara rağmen bağımsızlığından zerre kadar ödün vermemiştir. 

TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER ETTİK

Son Kudüs meselesinde barış ve istikrarı sağlamak için gerekirse tüm dünyayı ayağa kaldırırız dedik tüm imkanlarımızı seferber ettik. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünya bizim yanımızda yer aldı. Uluslararası ilişkilerde artık herkes bu gerçeği kabul ediyor; ekonomide ticarette diplomaside ve savunma sanayiinde yükselen bir Türkiye var. Türkiye hem masada hem sahada olmaya devam edecek. Türkiye'yi hesaba katmayanın hesabı er ya da geç döner.

Türkiye milli güvenliğini ilgilendiren tüm konularda hem saha da hem masada olmaya devam edecektir. Tüm şer şebekelerinin heveslerini kursaklarında bırakacağız. Toprağa düşen her bir şehidimizin yaralanan her bir gazimizin acılarını bu katil sürülerinin yanında asla bırakmayacağız. 

DOĞALGAZ HER YERDE OLACAK

Söz verdiğimiz gibi Bingöl'ü doğalgaz ile buluşturduk. Bazı vatandaşlarımız kullanmaya başladı. Şehrin tamamını gelecek yıl doğalgaz ile tanıştıralım da benim Bingöllü hanım kardeşlerim rahatlasınlar. 

Deprem olduğunda hemen atlayıp geldim. Bingöllü kardeşlerimi yalnız bırakamazdım. Biz dertliyiz dertli bu millete aşığız.

İstanbul Anadolu yakasından Bingöl'e karşılıklı uçuşlar başlıyor. Ak Parti demek hizmet demektir. 

TÜRKİYE AYAR VEREN BİR ÜLKE OLACAK

Son 15 yıl içerisinde oyunları boza boza kaos senaryolarını yırta yırta geldik. Elde ettiğimiz hiç bir başarı tesadüfen olmadı. Terör örgütleriyle mücadele ederken vatandaşlarımıza hizmet ettik. Klavyelerin dillerini çok iyi okuduk. 

Güçlü Türkiye, bilesiniz ki dünyaya ayar veren Türkiye olacaktır. Dünyanın geri kalanından fazlamız var, hamdolsun eksiğimiz yok. Biz, demokraside, adalette, hak ve özgürlüklerde artık Avrupa veya Amerika ile yarışmıyoruz, kendimizle yarışıyoruz.

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