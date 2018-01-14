Avrupa'daki Kırım Türklerinden 'Hansaray' çağrısı

Avrupa'da faaliyet gösteren Kırım Türkleri derneklerinin, Rusya'nın Kırım'da bulunan Hansaray'a yönelik restorasyon çalışmalarını endişeyle takip ettiği bildirildi.

Avrupa'da faaliyet gösteren Kırım Türkleri dernekleri tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Ukrayna'nın Kırım Özerk Cumhuriyeti’ndeki Bahçesaray şehrinde bulunan Hansaray'da Rusya tarafından sürdürülen restorasyon çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

"RUSYA'NIN YAPTIĞI RESTORASYONU ENDİŞEYLE TAKİP ETMEKTEYİZ"

Hansaray’ın restorasyon işlerinin uluslararası normlara uygun ve kamuoyundan saklanmamak kaydıyla yapılması gerektiği belirtilen açıklamada, "Son günlerde Kırım Tatar Türklüğünün ve Türk Tatar saray mimarisinin en önemli eserlerinden biri olarak bilinen Hansaray’da Rusya Federasyonu tarafından yapılmakta olan restorasyon çalışmaları hakkındaki haberler Avrupa Kırım Tatar Türklüğünde de endişe verecek bir durum arz etmektedir." denildi.

"HANSARAY'DA BÜYÜK BİR TAHRİBAT YAPILIYOR"

Açıklamada, "Hansaray’da yapılan restorasyon çalışmalarında uluslararası restorasyon normlarına uyulmadığı, Hansaray’da büyük bir tahribat yapıldığı gerek sosyal medyada gerekse bazı kuruluşların bildirilerinde vurgulanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

"TÜRKİYE VE TÜRK CUMHURİYETLERİNİN DEVREYE GİRMESİNİ BEKLİYORUZ"

Hansaray’daki restorasyon işlemleri için başta Türkiye ve Türk cumhuriyetleri olmak üzere dünya devletlerinin devreye girmesinin beklendiği vurgulanan açıklamada, Avrupa’da faaliyet gösteren Kırım Tatar Türkleri kuruluşlarının konunun takipçisi olacakları ve Avrupa devlet yöneticileri ve uluslararası kuruluşlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunacakları kaydedildi.

HANSARAY

Hansaray (Kırım Han Sarayı), Kırım'daki Bahçesaray şehrinde bulunan, I. Sahib Giray'ın yaptırdığı külliye şeklinde bir saraydır.

Sarayda 'Han Türbeleri'nin yanı sıra 'Harem', 'Han Cami' ve 'Gözyaşı Çeşmesi' gibi yapılar vardır.

Tarihte birçok kez tahrip edilen ve yakılan 'Han Cami' daha önce Türkiye tarafından tamir ettirilerek ibadete açılmıştı.