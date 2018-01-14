Ülkeyi şok eden balistik füze mesajı!

Hawaii'de, bir balistik füzenin adaya yöneldiğine dair verilen yanlış acil durum uyarısı vatandaşlar arasında panik yarattı.
ŞOK EDEN MESAJ
Adalıların cep telefonlarına sabah saatlerinde acil uyarı koduyla "Hawaii'ye yönelik balistik füze tehdidi. Derhal sığınak arayın. Bu bir tatbikat değildir." bilgisi gönderildi.
SORUŞTURMA AÇILDI!
Hawaii Acil Durum Dairesi Sözcüsü Richard Repoza, telefonlara gönderilen uyarının yanlış alarm olduğunu açıklarken olayın soruşturulduğunu söyledi.
Uyarı, adadaki vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.
PENTAGON'DAN AÇIKLAMA GELDİ
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Hawaii adasına yönelik bir füze saldırısı yapıldığına dair alarmın yanlış olduğunu duyurdu.
Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Pasifik Komutanlığı, Hawaii'yi tehdit eden bir balistik füze tespit edememiştir. Hawaii eyaleti en yakın zamanda bir düzeltme mesajı yayınlayacaktır." ifadesine yer verildi.