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Esed'e darbe! Geri çekiliyorlar

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İdlib'de gerginliği azaltma bölgesindeki stratejik Ebu Zuhur askeri havaalanı çevresinde Beşşar Esed ve destekçileri, geri çekilmeye devam ediyor.
Esed'e darbe! Geri çekiliyorlar
Esed'e darbe! Geri çekiliyorlar Esed'e darbe! Geri çekiliyorlar Esed'e darbe! Geri çekiliyorlar

İdlib'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Esed rejimi ve İran kontrolündeki silahlı gruplar, bölgenin güney ve güneydoğusunda muhaliflerin kontrolündeki bölgelere karadan yoğun saldırılar düzenlemeye devam ediyor.


ESED GÜÇLERİ GERİ ÇEKİLİYOR

Muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam, karşı saldırılarında Ebu Zuhur askeri havaalanının güneyindeki El Huveyin, Tel Marak ve El Hamadaniye siloları ile Rabia ve Talab El Dübşiyye köylerini ele geçirdi.

Böylece rejim güçleri, hafta içi bir kilometre yakınına ulaştıkları havaalanının yaklaşık 6-7 kilometre uzağına çekilmiş oldu.

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırında yer alan İdlib ili, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti. Ancak rejim güçleri ve zaman zaman Rusya'nın ihlalleri, bölgede devam ediyor.

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