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Tüm gözleri bakanlıkta! Her ay 425 TL alacaklar

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Geçtiğimiz yıl pilot uygulaması başlatılan ‘büyükanne projesi’nde son sözü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı söyleyecek.
Tüm gözleri bakanlıkta! Her ay 425 TL alacaklar
Tüm gözleri bakanlıkta! Her ay 425 TL alacaklar Tüm gözleri bakanlıkta! Her ay 425 TL alacaklar Tüm gözleri bakanlıkta! Her ay 425 TL alacaklar

3 yaşını doldurmayan torununa bakan büyükannelere 12 ay boyunca karşılıksız 425 TL destek verilmesi için başlatılan pilot proje mart sonunda bitiyor.

ANNE olan kadınların istihdamda kalmasını sağlamak için geçen yıl başlayan ‘büyükanne projesinin’ kaderine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı karar verecek. İş dünyası örgütleri ve sendikaların ilk yıl finansmanına katkı sağladığı pilot proje, mart sonu itibariyle bitecek. Eğer bakanlık devam kararı alırsa, finansman yöntemini de belirleyecek.

105 BİN BAŞVURU YAPILDI

Büyükanne projesi ilk olarak 2017 yılı Ocak ayı itibarıyla gündeme gelmişti. Yoğun ilgi gören proje için dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 105 bin başvuru yapıldığını ve bu başvurular arasından ilk etapta 6 bin 500 ailenin başvurusunu kabul ettiklerini açıklamıştı. Proje kapsamında 3 yaşını doldurmayan torununa bakan büyükannelere 12 ay boyunca karşılıksız 425 TL destek veriliyor. Destek uygulamasının, bin aile için maliyeti 6 milyon TL olarak hesaplanıyor. 6 bin 500 aile içinse, söz konusu maliyet 39 milyon TL’ye kadar çıkıyor. Maliyetin yarısını İşkur karşılarken, diğer yarısını ekonomi dünyasını oluşturan iş dünyası örgütleri ve sendikalar karşılıyor. Sponsor kurumlar arasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türk-İş, Hak-İş ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) da bulunuyor. Uygulamadan İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kayseri, Sakarya, Antalya, Konya, Tekirdağ ve Gaziantep’te bulunan aileler yararlanabiliyor.

PROJE 1 YILLIK

2017 yılı Nisan ayı itibariyle ilk maaş ödemelerinin yapıldığı “Büyükanne projesi uzatılacak mı” sorusuna, bürokrasi net bir şekilde “Proje zaten bir yıllıktı ve süre bitiyor. Dolayısıyla normal akış içinde kalınırsa, çalışmalara mart sonu-nisan başında son verilecek. Devam edilmesi, bu proje kapsamında söz konusu değil” yanıtını veriyor. İş dünyası örgütlerinin de, projeye sponsorluğun uzatılması gibi bir fikre, maliyet nedeniyle sıcak bakmadığı kulislerde ifade ediliyor. Ancak bu noktada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın tavrının belirleyici olacağına vurgu yapılıyor.

Protokolün STK’lar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında olduğuna dikkat çekilirken, Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın da bu projeyle ilgili geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptığı ifade ediliyor. Aralık ayı içinde kadınların istihdama katılımıyla ilgili olarak yaptığı konuşmada büyükanne projesine de değinen Kaya, “Bakanlığımız ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında da büyükanne projesini hayata geçirdik. Bir yıl dolunca da etki analizleriyle birlikte projenin devam edip etmeyeceğini sizlerle paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

DESTEKTEN KİMLER YARARLANABİLİYOR?

- Büyükanne desteğinden yararlanabilmek için çeşitli kriterlere bakılıyor.

- Bunlar arasında çalışan annelerin çocuklarına bakacak olan büyükannelerin, 65 yaşından büyük olmaması da yer alıyor.

- Doğum yapmış annenin asgari 1 yıllık geriye dönük sigortalı olması gerekiyor.

- Çocuğun 1 yaşının içinde olması ve annenin gelirinin 2 asgari ücretin altında olması da aranılan diğer kriterler arasında bulunuyor.

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