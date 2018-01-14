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Köy altyapısına 52 milyonluk bütçe

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Köy altyapısına 52 milyonluk bütçe
İçişleri Bakanlığı, KÖYDES Projesi kapsamında köylerin altyapısı için geçtiğimiz sene 52 milyon lira ödenek ayırdı.
Köy altyapısına 52 milyonluk bütçe Köy altyapısına 52 milyonluk bütçe Köy altyapısına 52 milyonluk bütçe

İçişleri Bakanlığınca, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) projesi kapsamında 2017 yılında 51 ilde 450 ilçeye 900 milyon TL ödenek desteği verildi. Gönderilen bu ödenekle köy ve mezraların yolları asfaltlanarak bir milyon 77 bin 214 kişinin hizmete sunulurken, 381 bin 870 aile içme suyuna kavuştu. Öte yandan KIRDES projesi kapsamında belediyelere 300 milyon TL altyapı desteği verildi. Bin 301 mahallede bir milyon 18 bin 715 kişiye ulaşıldı.

900 MİLYON TL ÖDENEK TAHSİS EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı tarafından, içme suyu, yolu bulunmayan köylerin, yeterli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturulması, yollarının standardının yükseltilmesi ve kırsal altyapının desteklenmesi amacıyla KÖYDES projesi 2005 yılında hayata geçirilmişti. Proje kapsamında 2017 yılında 30 büyükşehir dışındaki 51 ildeki 450 ilçeye, Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararı ile 900 milyon TL ödenek tahsis edildi.

YOL YAPIMI HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Proje kapsamında sağlanan ödenek ile köy ve mezralara toplam 5 bin 31 km asfalt yol, 297 km ise beton yol yapılırken, bin 180 km yol onarıldı. Yol yapımlarıyla bir milyon 77 bin 214 kişiye hizmet verildi. Geçtiğimiz yıl köy ve mezra yol yapımında toplam 2 milyon 201 bin 886 metrekare parke taşı kullanıldı. Ayrıca 35 bin 249 metreküp taş duvar, 304 adet menfez ve 11 adet köprü yapımı tamamlandı.

3 BİN ÇİFTÇİ PROJEDEN FAYDALANDI

Proje kapsamında, bir gölet ve 23 adet yer üstü sulama tesisi tamamlanarak 70 hektar alana hizmet götürüldü ve 3 bin 371 çiftçi ailesinin yararlanması sağlandı.

BELEDİYELERE 300 MİLYON TL ALTYAPI DESTEĞİ

KIRDES Projesi ile geçtiğimiz yıl köyden mahalleye dönen kırsal alanlara hizmet götürülmesinde aksaklık yaşanmaması adına Valilik Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlıkları aracılığıyla destek sağlandı. Proje kapsamında belediyelere 300 milyon TL altyapı desteği verilirken, bin 301 mahallede bir milyon 18 bin 715 kişiye hizmet sunuldu. Öte yandan 566 adet yol, 4 mahalleye içme suyu, 5 bin 312 kişinin yaşadığı 10 mahalleye 4 adet sulama, 39 bin 271 kişinin yaşadığı toplam 21 mahalleye 12 adet sosyal donatı projeleri yapıldı.

381 BİN AİLE İÇME SUYUNA KAVUŞTU

KÖYDES kapsamında toplam bin 810 köy ve mezraya ek su kaynağı getirilerek içme suyu kaynakları arttırıldı. Böylelikle bu yerleşim birimlerinde yaşayan 381 bin 870 aileye yeterli içme suyu imkanı sağlandı.

YENİ ŞAFAK

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