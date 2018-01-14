14 Ocak 2018 Pazar26 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:20Öğle 13:19İkindi 15:44Akşam 18:06Yatsı 19:30
    • 11°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • -2°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 13°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 114.645 -0.06
  • Altın: 161,296 0.61
  • Dolar: 3,7498 -0.71
  • Euro: 4,5487 0.09

Erdoğan 'ayrı bir cambaz' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı

»
Erdoğan 'ayrı bir cambaz' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Benim kurmay subayım da ayrı bir cambaz. Psikiyatrik bir vaka raporu oluşturmuş” dediği kişinin darbeci eski yaveri Ali Yazıcı olduğu ortaya çıktı
Erdoğan 'ayrı bir cambaz' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı Erdoğan 'ayrı bir cambaz' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı Erdoğan 'ayrı bir cambaz' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, FETÖ'nün davaları sulandırmaya yönelik gayretleri için söylediği, "Benim kurmay subayım da ayrı bir cambaz. Psikiyatrik bir vaka olduğuna dair raporlar oluşturmuş" sözündeki darbecinin Cumhurbaşkanlığı eski Başyaveri Ali Yazıcı olduğu ortaya çıktı.

RAPOR PEŞİNE DÜŞTÜ
Sabah Gazetesi'nin haberine göre Yurtta Sulh Konseyi üyeleri arasında yer alan ve Genelkurmay Çatı Davası'nda yargılanmakta olan darbeci eski Kurmay Albay Yazıcı, davadaki alt rütbedeki sanıkların kendisi aleyhine beyanlarda bulunmaya başlaması üzerine psikolojik rahatsızlığı varmış gibi göstermek için girişimlerde bulunmaya başladı. Önceleri sürekli kendini Sincan Cezaevi'ndeki psikoloğa sevk ettiren Yazıcı, cezaevi yönetimi tarafından bu yönüyle de gözlem altına alındı. Psikoloğa gideceği ve bu amaçla koğuşta hazırlandığı sıralarda anormal tepkileri gözlenen Yazıcı günün diğer bölümlerinde daha normal davranışlar sergiledi. Cezaevi yönetimi buna rağmen, olası bir intihar vakası yaşanmaması için darbeci Yazıcı'nın psikoloğa sevki işlemlerini yerine getirdi.


O DA "RÜYA GÖRMÜŞÜM" DEDİ
FETÖ'cülerden "akıl sağlığının bozuk olduğu" algısını yaratmaya çalışan bir başka ismin daha olduğu öğrenildi. Genelkurmay Çatı Davası'nda yargılanırken tahliye olan ve darbecilerin sıkıyönetim listesinde ismi bulunan eski Tuğgeneral Murat Yaygın da kendini uzun süre psikoloğa sevk ettirdi. Bu aşamada sabit bir noktaya bakarak, sürekli dizlerini oynatan Yaygın, kendisi ile görüşen cezaevi yetkililerine, "FETÖ'cü yapılanmaya ilişkin çok şey anlatacağım, hangi komutanlığa ne kadar FETÖ'cü alındığını, bunları alan komisyonlardaki kişileri tek tek anlatacağım" diyerek görevlileri oyalamaya çalıştı. Yaygın da Numune Hastanesi'ne sevk edildi. Yaygın, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevki aşamasına gelindiğinde ruh sağılığının bozuk olduğu raporunun ileride hak kayıpları oluşturacağını düşünerek, "Ben rüya görmüşüm. Size 'bildiğimi' söylediğim her şey rüyaymış" diyerek çark etti.

TERS PSİKOLOJİ TAKTİĞİ
Darbeci Ali Yazıcı, psikoloğa sevki ve kendisinin gözlem altında tutulduğunu fark ettiği anlarda ağırlıklı olarak boşluğa bakma, kendisi ile konuşmaya çalışan kişilerle iletişim kurmama gibi davranışlar sergiledi. Yazıcı bu sırada psikolojide "ters psikoloji" diye tanımlanan taktiği uygulamaya koyuldu. Yazıcı'nın, kendisinin "nasıl olduğu" sorulduğunda, bir - iki saniye duraksadıktan sonra yüksek sesle "iyiyim, ben iyiyim çok iyiyim" gibi yanıtlar verdiği ve yine çok kısa duraksadıktan sonra, ısrarlı talebi olmasına rağmen "beni psikoloğa götürmeyin" diye çıkışları olduğu öğrenildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
kritik karar yarın açıklanıyor!kritik karar yarın açıklanıyor!Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 15 Ocak Pazartesi günü “Kanal İstanbul Projesi”nde gelinen son durumu ve proje güzergahını resmen açıklayacak.
Erdoğan'dan çok sert sözlerErdoğan'dan çok sert sözlerCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta yaptığı konuşmada 'FETÖ' elebaşı Gülen hakkında çok sert açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'dan flaş taşeron işçi açıklamasıErdoğan'dan flaş taşeron işçi açıklamasıTokat'ta halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KİT'lerde çalışan taşeron işçilerle ilgili açıklamalar geldi.
Araç sahipleri dikkat! Yüzde 25 indirim varAraç sahipleri dikkat! Yüzde 25 indirim varÜlkemizde araç sayısının artmasıyla birlikte kesilen trafik cezaları da arttı. Trafik cezası sorgulama, online olarak yapılabilir ve kredi kartıyla ödenebilir.
İlk kez konut alacaklara müjde!İlk kez konut alacaklara müjde!Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Şimşek, belirterek "İlk kez konut sahibi olacak vatandaşlarımıza kolaylıklar sağlayacak yeni düzenleme üzerinde çalışıyoruz." dedi.
Kılıçdaroğlu'ndan bir skandal dahaKılıçdaroğlu'ndan bir skandal dahaKılıçdaroğlu skandal bir ifadeye daha imza attı ve Meclis'in önünde kendisini ateşe vermek isteyen bir işçiye garip bir tavsiyede bulundu.
  • Türkiye'den hayati hamle! Pentagon da havlu atacak14 Ocak 2018 Pazar 12:00
  • 'Güne ezan sesiyle başlamak...'14 Ocak 2018 Pazar 11:39
  • Üs bölgesine hain saldırı!14 Ocak 2018 Pazar 11:36
  • Meteoroloji saat verdi! Kar yağışı...14 Ocak 2018 Pazar 11:35
  • Türk firması Tesla ile anlaştı14 Ocak 2018 Pazar 09:50
  • 12 milyon ev kadını için seferberlik14 Ocak 2018 Pazar 08:35
  • Erdoğan 'ayrı bir cambaz' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı14 Ocak 2018 Pazar 08:31
  • Köy altyapısına 52 milyonluk bütçe14 Ocak 2018 Pazar 08:28
  • 5 bin savaşçı hazır14 Ocak 2018 Pazar 08:25
  • Ayder için önemli adım! Proje belli oluyor...14 Ocak 2018 Pazar 08:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri