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Türk firması Tesla ile anlaştı

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Gersan Elektrik, elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama şirketi Tesla ile vardıkları anlaşmayla bu şirketin hızlı elektrikli şarj istasyonu Supercharger ürünlerinin montajını yapacak.
Türk firması Tesla ile anlaştı
Türk firması Tesla ile anlaştı Türk firması Tesla ile anlaştı Türk firması Tesla ile anlaştı

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi AŞ Satış ve Pazarlama Müdürü Mustafa Serdar Şalcı, 

 Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi AŞ ile Tesla Motors Netherlands B.V. arasında geçen ay imzalandığı açıklanan gizlilik anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başlangıçta işbirliğinin Tesla'nın hızlı elektrikli şarj istasyonu Supercharger orijinal ürünlerinin Türkiye'de montajını ve devreye alınmasını kapsadığını söyledi.

Tesla Supercharger ürünlerinin montajı sırasında söz konusu teknoloji konusunda bilgi sahibi olacaklarını belirten Şalcı, şöyle konuştu:

"Tesla'nın hızlı elektrikli şarj istasyonu Supercharger ürünlerinin montajı ve devreye alınması hizmeti vermek üzere, bu şirketle bir gizlilik anlaşması imzaladık. Bu kapsamda, müşterilerimizin sahip olduğu veya olacağı Tesla Supercharger ürünlerinin montajı veya devreye alınması gibi faaliyetlerde bulunabileceğiz. Şu an için süreçle ilgili sadece montaj kısmında yer alıyoruz. Ancak deneyim kazandıkça, daha sonra gerek Tesla şarj ürünlerinin üretilmesi, gerekse kendi ürünlerimizin Tesla araçlarına daha uyumlu hale getirilmesinin koordinasyonu için temaslarımız sürecek ve bunlar da ayrı anlaşmalar kapsamında ele alınacak."

HEDEF 200 KİLOMETREDE BİR ŞARJ İMKANI

Tesla ile anlaşmaları çerçevesinde yürütülen fizibilite çalışmalarında, söz konusu şarj istasyonlarının tüm Türkiye genelinde kurulmasını planladıklarını aktaran Şalcı, elektrikli araç kullanıcılarının herhangi bir bölge sınırı olmaksızın tüm ülkede araçlarıyla seyredebilmesini sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Ayrıca konut, AVM, kamusal alanlar ve otoparklar gibi yerlerdeki fiziki ilerlemeleri yakından izlediklerini ve gelişmelere uyumlu olarak elektrikli araçlar için şarj ürünleri sağlamaya çalıştıklarını anlatan Şalcı, "Özellikle şehirlerarası yollarda en fazla 200 kilometrede bir hızlı şarjın ulaşılabilir olmasını planlıyoruz" dedi.

Şalcı, hedefleri doğrultusunda bu yıl içinde bilişim de dahil olmak üzere yatırım planlarını gerçekleştireceklerini belirterek, "Şarj istasyonlarına hemen her noktada ulaşımı mümkün kılmak için şirket olarak veya ortak yapılabilecek çalışmalar var. Bunun için ilk etapta 10 milyon liralık yatırımla bir projeksiyon gerçekleştirilebilir. Sonrasında ilave yatırımlarla şarj istasyonlarının kapasite ve hızlarını arttırabilmek mümkün" değerlendirmesinde bulundu.

"YERLİ OTOMOBİLE KATKI SAĞLAYABİLİRİZ"

Enerji depolama konusunda da çalışmalar yapmak istediklerini ve ayrıca yerli elektrikli araç projesine katkı sağlayabileceklerine işaret eden Şalcı, şöyle devam etti:

"Bu projeye doğrudan veya dolaylı olarak bir katkımız olacak. Çünkü bu yerli bir proje olduğu için yerli imkan ve teknolojileri kullanmak öncelikli olacaktır. Bu anlamda (yerli otomobil projesi) biz gerek altyapı, gerekse otomobil içerisindeki yazılım sistemlerine entegrasyon olarak katkı sağlamayı planlıyoruz. Tek başına otomobil ayrı bir teknoloji, bunun yürüyebilmesini ve daim olmasını sağlayabilecek şarj teknolojisi ayrı bir teknoloji. Bu anlamda biz gerek baz istasyonları anlamında katkı sağlamayı gerekse bu şarj istasyonlarının otomobillerle uyumu gibi bilişimsel katkılarımızın olacağından eminiz."

Gersan'ın ürettiği veya Tesla da dahil olmak üzere pek çok marka elektrikli araca uyumlu olan şarj istasyonlarını talep gelen ülkelere tedarik ettiklerini vurgulayan Şalcı, yıllık üretim kapasitelerinin özellikle Zonguldak'taki şarj fabrikası sayesinde ciddi oranda yükseldiğini kaydetti.

Şalcı, ana ihracat noktalarının konunun gündemde olması sebebiyle Avrupa pazarı olduğunu belirterek, gelecek dönemde daha yüksek güçte şarj istasyonları kurmayı ve sonrasında kablosuz şarj istasyonlarını geliştirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

HABERTÜRK

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