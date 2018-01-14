14 Ocak 2018 Pazar26 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:20Öğle 13:19İkindi 15:44Akşam 18:06Yatsı 19:30
    • 11°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • -2°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 13°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 114.645 -0.06
  • Altın: 161,296 0.61
  • Dolar: 3,7498 -0.71
  • Euro: 4,5487 0.09

Fransa'da virüslü bebek maması 83 ülkeye satılmış

»
Fransa'da üretilen ve salmonella bakterisi içerdiği için toplatılma kararı verilen mamasının 82 ülkede 12 milyondan fazla satıldığı ortaya çıktı.
Fransa'da virüslü bebek maması 83 ülkeye satılmış
Fransa'da virüslü bebek maması 83 ülkeye satılmış Fransa'da virüslü bebek maması 83 ülkeye satılmış Fransa'da virüslü bebek maması 83 ülkeye satılmış

Bakterili bebek maması ve süt tozlarını üreten dünyanın en büyük bebek maması ve süt tozu üreticilerinden Lactalis şirketinin İcra Kurulu Başkanı Emmanuel Besnier, haftalık Journal du Dimanche gazetesinin bugün yayınlanan sayısında skandala dair ilk kez değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKİYE DAHİL 83 ÜLKEDE 12 MİLYONDAN FAZLA SATILDI

Salmonella bakterisi içeren bebek mamalarının dünya genelinde Türkiye dahil 83 ülkede satılmış olabileceğini kaydeden Besnier, "12 milyondan fazla kutu bebek maması veya süt tozunun bakterili ürün kapsamında olduğunu" belirterek, dağıtıcılara tüm ürünleri ayrım yapmadan raflardan indirme talimatı verildiğini hatırlattı.

Skandalla ilgili ilk kez konuşan Besnier, konunun yargıya taşındığını, bir soruşturmanın devam ettiğini hatırlatarak, "olaydan etkilenen ailelere tazminat ödeneceğini" açıkladı.

Cuma günü Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ile görüştükten sonra bakterili ürünlerin ortaya çıktığı Craon kentinde bulunan fabrikada üretilen tüm ürünleri toplatma kararı aldıklarını hatırlatan Besnier, "Büyük bir endişe içerisinde olduklarını" belirtti.

BEBEK MAMASI SKANDALI NASIL BÜYÜDÜ

Lactalis grubuna ait Fransa'nın kuzeybatısındaki Craon kasabasında bulunan fabrikada, geçen yıl ağustos ayında salmonella mikrobu tespit edilmişti. Laktalis tarafından ilk etapta üç farklı referans ile ürünlerin piyasadan toplatılacağı açıklanmış, daha sonra bu sayı 625'e çıkarılmış ve yaklaşık 200 bin kutu bakterili süt tozu riskinden bahsedilmişti.

Bakterinin varlığının şirket yönetimi tarafından geçen yıl ağustos ayından itibaren bilindiği, bu bilginin kamuoyuyla ise aralık ayında paylaşıldığı ortaya çıkmıştı.

Şirket tarafından riskli ürünlerin raflardan indirilme kararı alınmasına rağmen, Intermarche, Auchan, Cora, Carrefour, Super U, Hyper U ve E. Leclerc gibi ülke genelindeki zincir mağazalarda satıldığı açıklanmıştı.

Fransa genelinde 35 bebeğin bakterili mama nedeniyle tedavi altına alındığı kaydedilirken, son olarak İspanya ve Yunanistan'dan benzer vakaların ortaya çıktığı bildirilmişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
'Gezici' Alman devine 'Türkiye' şoku!'Gezici' Alman devine 'Türkiye' şoku!Haftalık Der Spiegel dergisinin genel yayın yönetmeni Klaus Brinkbäumer'in Twitter hesabı cumartesi gecesi hacklendi.
Açıklama geldi! Tahran'dan 'nükleer' restAçıklama geldi! Tahran'dan 'nükleer' restTrump’ın İran’la nükleer anlaşmayı 4 ay daha uzatmasıyla birlikte talep ettiği değişiklikler olmazsa anlaşmadan çekileceğini açıklamasına Tahran çok sert tepki gösterdi.
Fransa'da virüslü bebek maması 83 ülkeye satılmışFransa'da virüslü bebek maması 83 ülkeye satılmışFransa'da üretilen ve salmonella bakterisi içerdiği için toplatılma kararı verilen mamasının 82 ülkede 12 milyondan fazla satıldığı ortaya çıktı.
Trump için 'iğrenç başkan' benzetmesiTrump için 'iğrenç başkan' benzetmesiLang, Trump'ın bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri eleştirerek, "İğrenç ülkelerden geliyorlar" sözlerine tepki gösterdi.
Ülkeyi şok eden balistik füze mesajı!Ülkeyi şok eden balistik füze mesajı!Hawaii'de, bir balistik füzenin adaya yöneldiğine dair telefonlara gönderilen mesaj büyük paniğe neden oldu. Olayın ardından Pentagon'dan açıklaa geldi.
Avrupa'daki Kırım Türklerinden 'Hansaray' çağrısıAvrupa'daki Kırım Türklerinden 'Hansaray' çağrısıAvrupa'da faaliyet gösteren Kırım Türkleri derneklerinin, Rusya'nın Kırım'da bulunan Hansaray'a yönelik restorasyon çalışmalarını endişeyle takip ettiği bildirildi.
  • ABD'ye acil çağrı! Rusya gerçeğini öğrenince...14 Ocak 2018 Pazar 08:00
  • İki ülke buluşmaya karar verdi!14 Ocak 2018 Pazar 07:50
  • Esed'in askerlerinin son 'marifeti' pes dedirtti!13 Ocak 2018 Cumartesi 17:00
  • İran'dan flaş 'ABD' açıklaması: Çizgiyi aştılar...13 Ocak 2018 Cumartesi 16:20
  • Olaylar üzerine Rusya'dan kritik 'S-400' hamlesi!13 Ocak 2018 Cumartesi 13:50
  • Durum çok ciddi! Katil Esed İdlib'de 400 bin insanı..13 Ocak 2018 Cumartesi 13:00
  • Skandal çağrı! 'Artık öldürme vakti geldi'13 Ocak 2018 Cumartesi 12:14
  • O sözleri dünyayı ayağa kaldırdı!13 Ocak 2018 Cumartesi 11:20
  • 11 yaşındaki başörtülü kıza makaslı saldırı13 Ocak 2018 Cumartesi 11:10
  • 'Soçi' kararı İstanbul’da verilecek13 Ocak 2018 Cumartesi 11:08
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri