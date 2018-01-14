F.Bahçe'nin forveti Madrid'den! İki isim...

Bu sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman, takımın hücum gücünü daha yukarılara taşımak adına kaliteli bir oyuncuyu transfer etmek istiyor. Robin van Persie ile yolların artık ayrılması sonrasında forvet transferine daha da ağırlık veren Sarı- Lacivertliler’in listesinde birçok isim bulunuyor.

Ancak önceliğin İspanyol devi Atletico Madrid’in forvet oyuncuları Angel Correa ve Kevin Gameiro olduğu bildirildi. Kocaman’ın iki oyuncunun da stilini çok beğendiği, şartların oluşması durumunda ya Correa ya da Gameiro’dan birinin transferine yeşil ışık yaktığı gelen haberler arasında yer alıyor.

Forma giymeleri zor

22 yaşındaki Arjantinli Correa, bu sezon 26 maçta 5 gol attı ve 3 asist yaptı. 30 yaşındaki Fransız oyuncu Gameiro da 16 karşılaşmada rakip fileleri 5 kez salladı ve 2 de gol pası verdi. Atletico’nun hücum hattına artık Diego Costa’nın da katılması ve takımdaki diğer golcünün Antoine Griezmann olması sebebiyle bu ikiliye direkt 11 zor gözüküyor. Fenerbahçe de Atletico’nın yakında kapısını resmen çalması ve kiral