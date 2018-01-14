14 Ocak 2018 Pazar26 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:20Öğle 13:19İkindi 15:44Akşam 18:06Yatsı 19:30
    • 11°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • -2°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 13°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 114.645 -0.06
  • Altın: 161,296 0.61
  • Dolar: 3,7498 -0.71
  • Euro: 4,5487 0.09

Ethereum rekor kırmaya devam ediyor!

»
Ethereum rekor kırmaya devam ediyor!
Dünyanın en büyük ikinci kripto parası yılbaşından bu yanaki yükselişine devam ederek hafta sonu tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniledi.
Ethereum rekor kırmaya devam ediyor! Ethereum rekor kırmaya devam ediyor! Ethereum rekor kırmaya devam ediyor!

Dünyanın en büyük ikinci kripto parası Ethereum yılbaşından bu yanaki yükselişine devam ederek hafta sonu tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniledi.

2018 yılına 736 dolardan başlayan Ethereum geçen 2 haftalık süre içerisinde yüzde 93 artışla 1.423 doları görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Ethereum şu sıralar dolar karşısında günlük bazda yüzde 2,60 artışla 1.340 dolardan işlem görmeye devam ediyor.

Bu kripto para geçen yıl yüzde 15 bin 500 değer kazanmıştı. Buna karşın geçen 3 yılda yüzde 6 bin 200 değer kazanan en büyük kripto para Bitcoin şu sıralar yüzde yüzde 3,19 düşüşle 13 bin 745 dolardan, en büyük üçüncü kripto para Ripple ise yüzde 8,58 düşüşle 1,88 dolardan işlem görüyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ethereum rekor kırmaya devam ediyor!Ethereum rekor kırmaya devam ediyor!Dünyanın en büyük ikinci kripto parası yılbaşından bu yanaki yükselişine devam ederek hafta sonu tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniledi.
Tüm gözleri bakanlıkta! Her ay 425 TL alacaklarTüm gözleri bakanlıkta! Her ay 425 TL alacaklarGeçtiğimiz yıl pilot uygulaması başlatılan ‘büyükanne projesi’nde son sözü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı söyleyecek.
60 bin araca ceza yağdı!60 bin araca ceza yağdı!Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü (KDGM) ekipleri 13 ilde trafik kurallarını ihlal eden 60 bin 830 araca toplam 47 milyon 609 bin TL ceza kesti.
Memurların o ücretleri belirlendiMemurların o ücretleri belirlendiMemur ve sözleşmeli personelden bu yıl alınacak öğle yemeği ücretleri belirlendi.
Bu hafta en çok o kazandırdıBu hafta en çok o kazandırdıBu hafta borsa yatırımcısını üzdü, altın ve döviz ise kazandırdı. En yüksek getiriyi yüzde 1,39 ile gram altın sağladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan on binlerce işçi için talimatı verdiCumhurbaşkanı Erdoğan on binlerce işçi için talimatı verdiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, milletvekillerinden gelen yoğun talep üzerine, KİT’lerdeki taşeron işçilerle ilgili yeniden bir çalışma yapılması talimatı verdiği öğrenildi.
  • Bakan Albayrak açıkladı: Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı13 Ocak 2018 Cumartesi 10:20
  • Milyonları ilgilendiriyor! Beklenen zam geldi13 Ocak 2018 Cumartesi 09:20
  • Kamuda ücret dengesizliği bitiyor13 Ocak 2018 Cumartesi 09:08
  • ABD'den Bitcoin açıklaması: En büyük korkumuz...13 Ocak 2018 Cumartesi 08:00
  • Binlerce kişiye müjde! Erken emeklilik fırsatı12 Ocak 2018 Cuma 15:20
  • Merkez Bankası'ndan dolar açıklaması12 Ocak 2018 Cuma 14:46
  • Havalar soğudu, fiyatı yarı yarıya düştü12 Ocak 2018 Cuma 14:15
  • ASELSAN 119,1 milyon dolarlık sipariş aldı12 Ocak 2018 Cuma 14:10
  • Spor giyim devi elden çıkarılıyor12 Ocak 2018 Cuma 14:08
  • TEBER’de testler tamam sıra seri üretimde12 Ocak 2018 Cuma 14:02
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri