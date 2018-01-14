'Güne ezan sesiyle başlamak...'

Galatasaray'ın Senegalli yıldızı Badou Ndiaye, Sabah gazetesine samimi bir röportaj verdi. Fatih Terim'in takımın başına gelmesinden Kadıköy deplasmanındaki galibiyet hasretine kadar bir çok konuda açıklama yapan Ndiaye'nin en dikkat çeken sözleri ise Türkiye'de ezan sesini duyduğundaki mutluluğuyla ilgili.

Türkiye'ye gelmesinde Müslüman olmasının bir etkisinin olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Ndiaye; "Norveç'ten ayrılmaya karar verdiğimde Avrupa'dan başka teklifler de aldım ama Türkiye'nin Müslüman bir ülke olması Osmanlıspor tercihimde önemli rol oynadı. İnanın sabahları ezanı duyup o şekilde güne başlamak çok keyifli. Oradan aldığım huzurla bütün günüm harika geçiyor. Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutluyum." sözlerini kullandı.

İşte Ndiaye'nin dikkat çeken diğer sözleri:

Kadıköy'de 19 yıldır kazanamayan bir Galatasaray var. Bu seri bitecek mi?

Ligde tüm maçlar önemli ama Fenerbahçe derbisi elbette Galatasaraylı futbolcular için daha özel. İkinci yarıdaki derbide de 3 puanı alarak hem galibiyet sevinci yaşamak hem de tarihe geçmek istiyoruz. Taraftarımızı orada sevindireceğiz. Bu kez Kadıköy'de gülen taraf biz olacağız. Buna inanıyorum.

İngiltere'ye transferin sürekli konuşuluyor. Böyle bir ihtimal var mı?

Açıkçası, böyle bir sorunun geleceğini biliyordum. Her söylenene ve her yazılana inanmayın! Ben sadece Galatasaray'a konsantre olmuş durumdayım. Şampiyonlukla yatıp şampiyonlukla kalkıyorum.

Yeni hocan Fatih Terim'le ilişkini anlatır mısın?

Fatih Terim'i zaten takımdaki herkes biliyordu. Onu anlatmaya gerek yok, çok büyük bir hoca. Futbolla ilgili kendi felsefesi var. Ben de hocamın bana vereceği görevleri en iyi şekilde yapacağım. Fatih Hoca ile daha iyi bir Ndiaye izleyeceksiniz. Ortaya güzel şeyler çıkacak, bundan emin olabilirsiniz.