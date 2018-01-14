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Araç sahipleri dikkat! Yüzde 25 indirim var

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Ülkemizde araç sayısının artmasıyla birlikte kesilen trafik cezaları da arttı. Trafik cezası sorgulama, online olarak yapılabilir ve kredi kartıyla ödenebilir.
Araç sahipleri dikkat! Yüzde 25 indirim var
Araç sahipleri dikkat! Yüzde 25 indirim var Araç sahipleri dikkat! Yüzde 25 indirim var Araç sahipleri dikkat! Yüzde 25 indirim var

Trafik cezası sorgulama seçenekleri; e-Devlet, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı internet siteleridir. Trafik cezası ödemeleri ise; e-Devlet ya da Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden yapılabilir. Trafik cezasının erken ödeyen sürücüler, yüzde 25 oranında indirimli ödeme imkanına sahip olurlar.

TRAFİK CEZASI NASIL SORGULANIR?

Trafik cezası sorgulama seçeneklerinden en fazla tercih edilen, e-Devlet ile sorgulamadır. Sorgulama, turkiye.gov.tr internet sitesinden yapılır. Uygulamaya giriş; e-Devlet şifresi, T.C. kimlik kartı, mobil imza, e-İmza ve internet bankacılığı seçenekleri kullanılabilir. e-Devlet’e giriş yapıldıktan sonra, e-Hizmetler bağlantısından Emniyet Genel Müdürlüğü menüsü açılır. ‘’Araç Plakasına Yazılan Ceza’’ sorgulama bağlantısı ile trafik cezası öğrenilebilir.

Emniyet Genel Müdürlüğü ile trafik cezası sorgulama; egm.gov.tr internet sitesi üzerinden yapılır. Ana sayfada yer alan ‘’Trafik Cezası Sorgulama ve Ödeme’’ bağlantısından ad, soyad ve T.C. kimlik numarası bilgileri ile son bir yılın trafik cezaları sorgulanabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi ile trafik cezası sorgulama için ise; gib.gov.tr internet sitesine giriş yapılır. ‘’Borç Sorgulama ve Ödeme’’ bölümünden ‘’Trafik Cezası Sorgulama ve Ödeme’’ bağlantısı ile sorgulama gerçekleştirilebilir. Sorgulama yapıldıktan sonra, kredi kartı kullanılarak trafik cezası ödenebilir.

TRAFİK CEZASI NASIL ÖDENİR?

Trafik cezaları, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden kredi kartıyla ve PTT şubelerinden nakit olarak ödenebilir. Ceza ödemesinin yapılabilmesi için, cezanın sürücüye tebliğ edilmiş olması gerekir. Trafik cezası kesildikten sonra, 15 gün içerisinde ödenmesi halinde yüzde 25 oranında indirimli ödenebilir. 15 gün içinde ödenmeyen cezalar indirimden yararlanamaz. Trafik cezası geç ödenirse, yüzde 5 gecikme zammı eklenir. 2018 yılı itibariyle uygulanacak olan trafik cezalarından bazıları;

- Ehliyetsiz araç kullanmak 2018 lira

- Alkollü olarak araç kullanmak 1002 lira

- Kırmızı ışık ihlali 235 lira

- Engelli yerine park etme 216 lira

- Emniyet kemerini takmamak 108 lira

- Seyir halinde cep telefonu kullanmak 108 lira

- Muayenesi yapılmamış araç kullanmak 108 lira

YENİ ŞAFAK

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