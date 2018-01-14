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Erdoğan'dan flaş taşeron işçi açıklaması

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Tokat'ta halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KİT'lerde çalışan taşeron işçilerle ilgili açıklamalar geldi.
Erdoğan'dan flaş taşeron işçi açıklaması
Erdoğan'dan flaş taşeron işçi açıklaması Erdoğan'dan flaş taşeron işçi açıklaması Erdoğan'dan flaş taşeron işçi açıklaması

Taşeron işçilerin başvuru süresi doldu. Asıl listelerin asılmasına az kaldı, bundan sonra taşeron işçiler için sınav süreci başlayacak. Sınav süresinden sonra ise taşeron işçiler 2 Nisan'da kadroya geçecek. Taşeron işçilerle ilgili bir diğer merak konusu da KİT'lerde çalışanlar. KİT'lerde çalışanların kadroya alınmasıyla ilgili beklentiler devam ederken bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ndan KİT'lerde çalışan taşeron işçilerle ilgili açıklamalar geldi.

KİT'TEKİ TAŞERON İŞÇİLER KADROYA GEÇECEK Mİ?

Tokat'ta halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat'taki KİT'lerin "Kadro isteriz" sloganına karşılık KİT'te çalışan taşeron işçilere seslendi.

Erdoğan, KİT'teki taşeron işçilerle ilgili şunları söyledi:

Biz sözü bir kere söyleriz. KİT'lerin de BİT'lerin de kadroları normal taşeron gibi değil. Ne gibi olacak? KİT'ler şu anda hangi anlayışla, hangi sistemle çalışıyorsa orada olanlar da aynı sisteme dahil olacak. Oraya girecek. BİT'lerdekiler de aynen, yani biz aradan komisyoncuları ne yaptık, kaldırdık. Olay bu.

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