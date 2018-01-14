Erdoğan'dan çok sert sözler

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

6. Olağan Kongre vesilesiyle bugün Tokat'tayız. 3.5 yıl oldu, artık bunu geride bırakıyoruz, bugün yeni bir milada başlıyoruz. Bu milli irade, yerli irade oldukça, 2019'un martı, kasımı geliyor mu? Milli mutabakatımızla beraber Türkiye yeni bir dönemin önünü aılacak.

Bu adımlarla beraber Bir birlik, beraberlik. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını da duydunuz. Görüşmeleri duydunuz, gördünüz. Bir milli mutabakatı hep beraber sağlayacak, tavanda da tabanda da karşımızdaki o CHP zihniyeti bu milletten gereken dersi alacak. Buna hazır mıyız? Öyleyse daha çok çalışacağız. Kapı kapı dolaşacağız. Birileri bizi bölmeye çalışıyor. Onlara da gereken dersi arazide vereceğiz.

BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEKSİN

Ölene kadar ABD'nin seni koruyacağını mı sanıyorsun. ABD seni biraz daha kullanır sonra kirli bir çamaşır olarak kapının önüne atar. Sen bu millete ihanet ettin, bu ümmete ihanet ettin. Bunun bedelini ağır ödeyeceksin.