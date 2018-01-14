15 Ocak 2018 Pazartesi26 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:20Öğle 13:19İkindi 15:45Akşam 18:07Yatsı 19:31
    • 6°C Adana
    • 2°C Adıyaman
    • -4°C Afyon
    • -4°C Ağrı
    • 1°C Amasya
    • -1°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 4°C Aydın
    • 2°C Balıkesir
  • BIST: 114.645 -0.06
  • Altın: 161,644 0.22
  • Dolar: 3,7498 -0.71
  • Euro: 4,5487 0.09

Kahreden haber! İki kardeş feci şekilde can verdi!

»
Kahreden haber! İki kardeş feci şekilde can verdi!
İzmir'in Karabağlar ilçesinde inşaat alanındaki su dolu çukura düşen 5 ve 8 yaşlarındaki iki kardeş yaşamını yitirdi.
Kahreden haber! İki kardeş feci şekilde can verdi! Kahreden haber! İki kardeş feci şekilde can verdi! Kahreden haber! İki kardeş feci şekilde can verdi!

Alınan bilgiye göre, Uzundere semtinde yaşayan Ali (5) ve ağabeyi Yusuf Tencirlioğlu (8), kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşaat çalışmasının devam ettiği alana girdi.

Çamur nedeniyle kayganlaşan zeminde dolaşan çocuklar, yağmur suyuyla dolan yaklaşık iki metre derinliğindeki çukura düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. 

Suyun tahliye edilmesinin ardından çukurdan çıkarılan çocuklara ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı.

Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ali ve Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan ağabeyi Yusuf Tencirlioğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, olay yerindeki vatandaşlar, inşaat alanında gerekli önlemlerin alınmadığını iddia ederek tepki gösterdi. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kahreden haber! İki kardeş feci şekilde can verdi!Kahreden haber! İki kardeş feci şekilde can verdi!İzmir'in Karabağlar ilçesinde inşaat alanındaki su dolu çukura düşen 5 ve 8 yaşlarındaki iki kardeş yaşamını yitirdi.
Hediye aslanlar Gaziantep'teHediye aslanlar Gaziantep'teSudan Devlet Başkanı Ömer el- Beşir tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye edilen 4 aslan, Gaziantep’teki yeni yuvalarına yerleştirildi.
19 yaşındaki Tanay, bir sabah kabusa uyandı19 yaşındaki Tanay, bir sabah kabusa uyandıİzmir'de 19 yaşındaki Tanay Özışık, 3 yıl önce Türkiye'de sadece 6 hastada olan, 10 milyonda bir görülen kalıcı Leber hastalığına yakalandı.
Kadın öğretmene öğrencisinden düşük not dayağıKadın öğretmene öğrencisinden düşük not dayağıDenizli'nin Çivril ilçesinde, edebiyat öğretmeni D.Ç., ders notu konusunda sınıfta tartıştığı öğrencisi 15 yaşındaki M.G.'ye tekme attığı iddiasıyla şikayetçi oldu.
ALO 181'e 'Eşim çok konuşuyor' şikayetiALO 181'e 'Eşim çok konuşuyor' şikayetiÇevre ve Şehircilik Bakanlığının "ALO 181" çağrı merkezi, geçen yıl 416 bin 417 vatandaşın talep, beklenti ve şikayetlerini çözüme kavuşturdu.
Viagra'yı fazla kaçırdı! Havalimanını birbirine kattıViagra'yı fazla kaçırdı! Havalimanını birbirine kattıTayland'da bir turist cinsel gücü artırıcı ilacı fazla kaçırınca çırılçıplak sağa sola koşturmaya başladı. Görevliler sakinleştirdi.
  • Baba ile kızı 27 yıl sonra birbirine kavuştu13 Ocak 2018 Cumartesi 11:11
  • 7 eş, 30 çocuk, 400 torunu var ama..13 Ocak 2018 Cumartesi 10:56
  • Şok eden olay! Hepsini çalmışlar13 Ocak 2018 Cumartesi 10:45
  • Diriliş Ertuğrul'dan bomba yeni fragman13 Ocak 2018 Cumartesi 09:40
  • Önce bıçakladılar sonra hastaneye gidip...13 Ocak 2018 Cumartesi 09:39
  • Nefesleri kesti! Büyük beğeni topluyor13 Ocak 2018 Cumartesi 09:34
  • 'Zenginlik nedir?' sorusuna paylaşım rekoru kıran cevap13 Ocak 2018 Cumartesi 09:33
  • Şair Memduh Cumhur vefat etti13 Ocak 2018 Cumartesi 08:48
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ünlü çorbacıyı ziyaret etti13 Ocak 2018 Cumartesi 08:30
  • Kalp krizi camide yakaladı12 Ocak 2018 Cuma 15:08
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri