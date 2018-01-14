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Beşiktaş transferinde şok! O belge ortaya çıktı

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Beşiktaş transferinde şok! O belge ortaya çıktı
Orlando City’nin Cyle Larin’in sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullandığı ve MLS yönetimine bildirdiği, bunun lig yönetimi tarafından kayıt altına alındığı ortaya çıktı.
Beşiktaş transferinde şok! O belge ortaya çıktı Beşiktaş transferinde şok! O belge ortaya çıktı Beşiktaş transferinde şok! O belge ortaya çıktı

Beşiktaş’ın Cyle Larin transferindeki muğlaklık sürerken, tarafların farklı açıklamaları soru işareti yarattı. Orlando City 22 yaşındaki forvetin 2019’a kadar sözleşmeli futbolcuları olduğunu öne sürerken, siyah-beyazlılar Aralık sonunda bittiğini söyledikleri sözleşmenin ABD kulübü tarafından tek taraflı uzatıldığını öne sürdü.

MLS liste halinde yayınladı 

Major League Soccer’ın resmi internet sitesine geçtiğimiz ayın ortasında giren bir belge futbolcuyla ilgili Amerika cephesindeki gerçeği ortaya çıkardı. Sezonun sona ermesinin ardından yapılan güncellemede, ligdeki tüm takımların ve kadrolarındaki futbolcuların kontrat durumları hakkında bilgilendirmede bulunuluyor.

2018’de Orlando’nun futbolcusu 

MLSSoccer.com’da 14 Aralık tarihli yapıldığı belirtilen güncellemede Orlando City takımındaki futbolculardan sözleşmesi sürenler, sözleşmesi bitenler, sözleşmedeki (uzatma) opsiyonu kullanılanlar ve kullanılmayanlar tek tek sıralanıyor. Sekiz futbolcu için opsiyonun kullanıldığı, sekizi için kullanılmadığı Orlando’da Cyle Larin, kontratındaki opsiyon kullanılan isimler arasında gösteriliyor ve MLS yönetimi oyuncunun sözleşmesinin uzatıldığını teyit ediyor.

MLS kurallarına göre her kulüp sezon bitimlerinde futbolcularının son sözleşme durumlarını lig yönetimine bildirmek zorundalar. ‘Kontrat Bitimi Günü’ olarak adlandırılan günde tüm kulüpler, sözleşmelerindeki opsiyonu kullanacakları veya kullanmayacakları futbolcuların isimlerini liste halinde yönetime bildiriyor. Bu sezon bu bildirimler için son tarih 27 Kasım’dı. Bu tarihte yapılan bildirimlerin değerlendirilip kayıt altına alınmasıyla, 11 Aralık’ta bunlara play-off takımlarının listelerinin de eklenmesinin ardından 14 Aralık’ta tüm takımların bildirimleri MLS tarafından açıklandı, 2018 kadroları için güncellemeler gerçekleştirildi.

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Olumsuzlukta top Larin’de

Beşiktaş Hukuk İşlerinden Sorumlu Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dün yaptığı açıklamada “Larin ile sözleşmeye özel bir madde koyduk. Çok düşük bir ihtimal de olsa herhangi bir olumsuz karar çıkması ve kulübümüze maddi yükümlülük çıkması durumunda bu maliyet tamamen Cyle Larin tarafından karşılanacak. Bu açıdan da rahatız. Oyuncunun oynamak istediği takım Beşiktaş'tır. FIFA bu tip durumlarda hep oyuncunun oynamak istediği takıma göre hareket eder, yine öyle olacaktır” demişti.

MİLLİYET

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