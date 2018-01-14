Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırat Kalkanı Harekatı'nda ne dedik? Bir gece ansızın gelebiliriz. Şimdi Afrin'de de aynı şeyi söylüyoruz; bir gece ansızın gelebiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yozgat 6. olağan il kongresinde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırat Kalkanı Harekatı'nda ne dedik? Bir gece ansızın gelebiliriz. Şimdi Afrin'de de aynı şeyi söylüyoruz; bir gece ansızın gelebiliriz"dedi.

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ilişkin ise, "Şimdiden 2019'un safları belli olmaya başladı. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için şahsımızı destekleme kararını ilan etmiş olmasından büyük bir memnuniyet duydum. Bu, önümüzdeki dönemde karşımıza çıkacak nice oyunları, kurulacak nice tezgahları şimdiden bozan, fevkalade dirayetli bir karardır. Gönül isterdi ki bu milli duruşa ana muhalefet partisi de katılsın. Ancak yerli ve milli duruştan anlamasığı için böyle bir şeyin içinde yer alması mümkün değil" ifadesini kullandı.



Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ilişkin ise, "Şimdiden 2019'un safları belli olmaya başladı. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için şahsımızı destekleme kararını ilan etmiş olmasından büyük bir memnuniyet duydum. Bu, önümüzdeki dönemde karşımıza çıkacak nice oyunları, kurulacak nice tezgahları şimdiden bozan, fevkalade dirayetli bir karardır. Gönül isterdi ki bu milli duruşa ana muhalefet partisi de katılsın. Ancak yerli ve milli duruştan anlamasığı için böyle bir şeyin içinde yer alması mümkün değil" ifadesini kullandı.