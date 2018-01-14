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CHP İstanbul İl Başkanı'na soruşturma!

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma başlatıldı.
CHP İstanbul İl Başkanı'na soruşturma!
CHP İstanbul İl Başkanı'na soruşturma! CHP İstanbul İl Başkanı'na soruşturma! CHP İstanbul İl Başkanı'na soruşturma!

CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığına seçilen Canan Kaftancıoğlu hakkında, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle, terör örgütleri ''PKK ve DHKP/C'nin propagandasını yapmak'', ''Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve kurumlarını alenen aşağılamak'' ile ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçlarından soruşturma açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Kaftancıoğlu'nun kendisine ait olduğu belirlenen Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Kaftancıoğlu'nun yaptığı paylaşımlarda "terör örgütü PKK ve DHKP/C'nin propagandasını yaptığı", "Cumhurbaşkanına hakaret içeren ifadeler kullandığı" iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında, söz konusu paylaşımlar hakkında tespit tutanağı düzenlendiği belirtildi.

Canan Kaftancıoğlu hakkında, ''terör örgütü propagandası yapmak'', ''Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve kurumlarını alenen aşağılamak'' ile ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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