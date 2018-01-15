Bayern Münih'ten Neymar açıklaması!

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih'in başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Paris Saint-Germain'de forma giyen Brezilyalı yıldız Neymar hakkında açıklamalarda bulundu.

Transfer hakkında konuşan Rummenigge, ''Neymar'ı transfer etmeyeceğiz çünkü paramız yok ve risk almak istemiyoruz. PSG gibi bir takım yapmanın başka yolları var. Biz bir oyuncuya en fazla 80-100 milyon Euro verebiliriz'' sözlerini kullandı.

''SONUNA KADAR JUPP...''

Bayern teknik direktörü Jupp Heynckes hakkında da konuşan Alman Başkan, ''Dürüst olmak gerekirse sonuna kadar Jupp ile devam etmek istiyoruz. Onun yönetiminde 17 maça çıktık, 16'sını kazandık. Sadece harika bir teknik direktör değil, müthiş bir insan'' şeklinde konuştu.

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