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Erdoğan'dan dünya şampiyonuna ziyaret

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Erdoğan'dan dünya şampiyonuna ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat’ta milli güreşçi Rıza Kayaalp’i evinde ziyaret etti.
Erdoğan'dan dünya şampiyonuna ziyaret Erdoğan'dan dünya şampiyonuna ziyaret Erdoğan'dan dünya şampiyonuna ziyaret

Kayaalp'in, Fatih Mahallesi Rıza Kayaalp Caddesi'ndeki babaevine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli güreşçi ve ailesini ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından Erdoğan ve kendisine eşlik eden Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile Kayaalp'in babaevinden ayrıldı.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan milli güreşçi Kayaalp, Cumhurbaşkan'ı Erdoğan'ın ziyaret konusunda önceden sözü bulunduğunu ve bunu yerine getirdiğini aktardı.

Aile olarak ziyaretten mutlu olduklarını ve Cumhurbaşkan'ı Erdoğan'a yeni madalyalar için söz verdiğini anlatan Kayaalp, "Daha önceden sözü vardı Sayın Cumhurbaşkanımızın, Yozgat'a geldiğinde evimize gelip, bir çayımızı içecekti. Şampiyonluğumu kutladığı zaman söylemişti. Bu ziyaretinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum, mutlu olduk. Cumhurbaşkanımız bize verdiği sözünü yerine getirdi, bundan dolayı da çok mutluyuz. Benden yeni şampiyonlukların sözünü aldı. Ben de ülkemizin buna ihtiyacı olduğunu söyledim. İnşallah ben de aynı şekilde devam edip, ülkemize yeni madalyalar kazandırmayı, ülkemizi temsil etmeye devam ederim. Aile arasında güzel sohbetlerle, güzel bir ziyaret oldu. Ailem de bu ziyareti bekliyordu, önceden sözü olduğunu biliyordu, onlar için de güzel bir anı oldu." diye konuştu.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp altın madalya kazanmıştı.

Rıza Kayaalp kimdir?

Rıza Kayaalp, Yozgat'ın Kavurgalı köyünde 10 Ekim 1989 tarihinde işçi ailenin 6. çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokul eğitiminin ardından 2000 yılında Yozgat Güreş Eğitim Merkezi'nde Aydın Dal, Mustafa Doğan ve Mustafa Başer gözetiminde Grekoromen Stilde güreşe başladı. Rıza Kayaalp, İlk uluslararası madalyasını Yıldızlar kategorisinde 2005 Yılında Arnavutluk Tiran şehrinde 100 kiloda tüm rakiplerini yenerek Yıldızlar Avrupa Şampiyonu olarak kazandı. Aynı yıl Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübüne transfer olarak Olimpiyat Şampiyonu olan Mehmet Akif Pirim’in gözetimde hem sporda hem de eğitim alanında hızla basamakları tırmanan Kayaalp 2006 yılında Lisesinden Mezun olduktan sonra, Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu kazanarak bu okuldan mezun oldu.

Pekin'de yapılan 2007 Dünya Gençler Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. 2008 Yaz Olimpiyatları'nda birinci turu bay geçen Kayaalp, 2. turda Litvanyalı rakibi Mindaugas Mizgaitis'le olan müsabakasından 3-1 yenik ayrılarak Olimpiyat Oyunları'na veda etti. Pescara'daki 2009 Akdeniz Oyunları'nda grekoromen stil 120 kg.da Akdeniz Şampiyonu oldu. Tiflis'te yapılan 2009 Gençler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda birinci oldu. Ankara'da düzenlenen 2009 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 120 kg.da Dünya Gençler Şampiyonu oldu. Herning'de düzenlenen 2009 Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalyayla Türkiye'ye döndü. 28. Uluslararası Vehbi Emre Grekoromen Güreş Turnuvası'nda 110 kg'da altın madalya kazandı.

İstanbul'da düzenlenen 2011 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoremen stil 120 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 2012 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 120 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda grekoromen stil 120 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2015 Avrupa Oyunları'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. Letonya'nın başkenti Riga'da süren şampiyonada final maçında Ukraynalı Oleksandr Chernetskyy ile karşılaşan Türk güreşçi, skor 2-2 berabereyken rakibini tuşla yenerek, altın madalyaya ulaştı. Ukraynalı Chernetskyy ise gümüş madalyada kaldı. Brezilya' nın Rio de Janeiro şehrinde düzenlenen 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda grekoromen stil 130 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.

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