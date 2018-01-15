Yok böyle maç! 30 maçlık seriyi Liverpool bitirdi

Liverpool evinde Manchester City'yi 4-3 mağlup etti ve rakibine ligdeki ilk yenilgisini tattırdı.

Premier League'de Liverpool, sahasında Manchester City'yi Firmino, Salah, Mane ve Chamberlain'in golleriyle 4-3 mağlup etti. Manchester City, bu sezon Premier League'deki ilk yenilgisini Liverpool'dan almış oldu.

Dev maçta gol perdesini 9. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain açarken Manchester City, 40. dakikada Leroy Sane'nin golüyle eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda ise Anfield'da tam bir Liverpool fırtınası vardı. Kırmızılar, 59. dakikada Roberto Firmino, 61. dakikada Sadio Mane ve 68. dakikada Mohamed Salah'ın attığı gollerle 9 dakikada 3 gol attı ve durumu 4-1'e getirdi.

Manchester City, 84. dakikada Bernardo Silva'nın attığı golle farkı 2'ye indirdi. City, 90+2. dakikada İlkay Gündoğan ile bir gol daha bulup farkı bire indirse de nefes kesen maç 4-3 sona erdi.

TAM 30 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Bu sonucun ardından Manchester City, 23. haftada ilk yenilgisini alırken 62 puanla liderliğini sürdürdü. Tam 18 maçtır kaybetmeyen Liverpool ise puanını 47'ye çıkarttı ve 3. sıraya yükseldi.

4-3'lük bu sonucun ardından Liverpool, Manchester City'nin geçen sezona uzanan 30 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı. Liverpool'un ise kaybetmeme serisi 18 maça çıktı.