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ABD'nin terör ordusunu böyle duyurdular

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PYD/PKK'lı teröristlerin Rakka'da ABD askerleri ile birlikte yer aldığı ve kollarında teröristbaşı Öcalan kokartı taşıdığı fotoğrafları dünya basınına servis edildi.
ABD'nin terör ordusunu böyle duyurdular
ABD'nin terör ordusunu böyle duyurdular ABD'nin terör ordusunu böyle duyurdular ABD'nin terör ordusunu böyle duyurdular

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, terör örgütü PKK öncülüğündeki 30 bin kişilik birliğin Türkiye ve Irak sınırlarıyla Fırat Nehri kıyısına konuşlandırılacağını açıkladı.

Öte yandan Reuters haber ajansı, PYD/PKK'lı teröristlerin Rakka'da ABD askerleri ile birlikte yer aldığı ve kollarında teröristbaşı Öcalan kokartı taşıdığı fotoğrafları dünya basınına servis etti.

ABD'Lİ YETKİLİ KONUŞTU

Albay Dillon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Koalisyon yeni 'Suriye Sınır Güvenlik Gücü' kurmak üzere SDG ile ortak çalışmaktadır.” dedi. 230 kişinin eğitildiğini aktaran Dillon, söz konusu gücün sayısının 30  bini bulacağını bildirdi. Söz konusu güce katılanların yaşadıkları yerlere yakın bölgelerde görev alacağını kaydeden Dillon, "Kuvvetin etnik bileşimi görev yaptıkları yerlere göre değişiklik gösterecektir. Kuzey Suriye’de daha çok Kürtler görev alacakken, Fırat Vadisi ve Irak sınırı boyunca güneye doğru ise daha çok Araplar görev alacak.” diye konuştu.

Bunun tamamen yeni bir istihdam veya eğitim süreci olmayacağını  anlatan Dillon, 30 bin kişilik ordunun 15 bininin DEAŞ ile mücadele bitmek üzere  olduğu için (PYD/PKK'nın paravanı) SDG mensuplarından istihdam edileceğini  vurguladı. Kalan 15 bin kişi için ise eğitim ve istihdam süreçlerinin başladığını belirten Dillon, PYD/PKK’nın halen Deyri Zor yakınlarından DEAŞ ile mücadele etmeye devam ettiğini savundu.

Yapılan açıklamaya göre, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon Suriye’deki müttefikleriyle birlikte yeni bir sınır güvenlik gücü oluşturmaya çalışıyor. Bu yeni birlikte, 30 bin kişi olması hedefleniyor. 30 bin kişilik birliğin yarısı, Suriye Demokratik Güçleri’nden (SDG) karşılanacak. SDG, ABD'nin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD ile işbirliği yapmasına Türkiye'nin tepki göstermesiyle oluşturulmuştu.

PAÇAVRALAR VE ÖCALAN KOKARTLARI

ABD öncülüğündeki koalisyonun YPG açıklamasının ardından Reuters haber ajansı, PYD/PKK'lı teröristlerin Rakka'da ABD askerleri ile birlikte yer aldığı, YPG paçavralar ve kollarında Öcalan kokartı taşıdığı fotoğrafları dünya basınına servis etmesi dikkat çekti.

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