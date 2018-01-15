İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Hindistan’a geldi.
Hindistan ile daha yakın ilişkiler kurma sözü veren Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu’yu başkent Yeni Delhi’de İsrail’i ziyaret eden ilk Hindistanlı lider olan Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından karşılandı.
GEÇTİĞİMİZ HAFTA ANLAŞMAYI İPTAL ETMİŞTİ
İsrailli lidere, Yeni Delhi ziyaretinde kalabalık iş adamı grubu da eşlik ediyor. Hindistan hükümeti, geçtiğimiz hafta yaklaşık 500 milyon dolara mal olması beklenen füze anlaşmasını iptal etmişti. Ancak, Hindistan, Netanyahu’nun ziyareti öncesinde anlaşmayı yeniden gündeme almıştı. İsrail, Hindistan için önemli silah tedarikçisi olarak öne çıkıyor.
15 Ocak 2018 Pazartesi26 R.Ahir 1439
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Netanyahu'yu böyle karşıladı!
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Hindistan’a geldi.
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