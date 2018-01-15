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Dışişleri'nden ABD'ye: Bir kez daha hatırlatıyoruz

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Dışişleri'nden ABD'ye: Bir kez daha hatırlatıyoruz
Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin YPG kararına tepki gösterdi.
Dışişleri'nden ABD'ye: Bir kez daha hatırlatıyoruz Dışişleri'nden ABD'ye: Bir kez daha hatırlatıyoruz Dışişleri'nden ABD'ye: Bir kez daha hatırlatıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin YPG kararına tepki gösterdi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Bu hatalı yaklaşımda ısrar edilmesini kınıyoruz" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu kez, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Sözcüsü tarafından yapılan bir açıklamaya atıfla, kısmen PYD/YPG unsurlarından oluşacak ve PYD/YPG güdümlü sözde "Suriye Demokratik Güçleri"nin (SDF) komutasında faaliyet gösterecek 30.000 kişilik sözde "Suriye Sınır Güvenliği Gücü" oluşturulması amacıyla Koalisyon'un "SDG"yle birlikte çalıştığı yönünde haberler çıktığı görülmektedir.

Türkiye, DEAŞ'la sahada mücadelenin ve DEAŞ'tan kurtarılan alanlardaki istikrarlaştırma faaliyetlerinin bir başka terör örgütü olan PYD/YPG'yle işbirliği yapılarak yürütülmesinin yanlış ve sakıncalı olduğunu her düzeyde ve platformda müteaddit kereler bildirmiştir.

'SON DERECE YANLIŞ'

Öte yandan, sözde "Suriye Sınır Güvenliği Gücü" oluşturulması konusunda Koalisyon üyesi sıfatıyla Türkiye'ye danışılmamıştır. Koalisyonun sözkonusu kararının Koalisyonun hangi üyelerinin onayıyla alındığı da bilinmemektedir. Tek taraflı atılan adımları Koalisyon’a mal ederek açıklamak, DEAŞ’la mücadeleye de zarar verebilecek son derece yanlış bir harekettir.

'BİR KEZ DAHA HATIRLATIYORUZ'

ABD’nin taahhütleriyle ve beyanatlarıyla çelişen şekilde PYD/YPG'yle işbirliğinin sürdürülmesi suretiyle ulusal güvenliğimizi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atan bu tür girişimler asla kabul edilemez. Bu hatalı yaklaşımda ısrar edilmesini kınıyor ve Türkiye’nin ülkesine yönelecek her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedir olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz."

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