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Diyarbakır'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

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Diyarbakır'da çatışma! Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çatışma çıktı. Çatışmada iki kişi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı.
Diyarbakır'da çatışma! Ölü ve yaralılar var Diyarbakır'da çatışma! Ölü ve yaralılar var Diyarbakır'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde arazi anlaşmazlığı iddiasıyla dün sopalarla kavga eden iki grup, bugün de silahlarla çatıştı. Çıkan çatışmada, 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken, polis hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı 473'üncü sokakta bugün öğleden sonra iddiaya göre aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan ve dün sopalarla kavga ettikleri belirtilen iki grup yeniden çatıştı. Silahların kullanıldığı  çatışma sırasında çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisi gören kimliği belirsiz kişiler kaçarken, yaralı olanlara da sağlık ekipleri müdahale etti. Güvenlik şeridiyle kapatılan sokakta olay yeri inceleme ekipleri çok sayıda boş kovan tespit etti. Polis, çevrede bulunan kameraları incelemeye alarak olayı gerçekleştirenlerin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.  

HASTANE ÖNÜNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ 

Olayın ardından bölgeye yakın bir özel hastaneye yaralı olarak kaldırılanlardan iki kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yakınlarının haberalması üzerine hastane önünde toplanan kalabalık nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilerek önlem alındı. Olay yerinde bulunan bir otomobilin ise, hastane önüne gelmesi de kısa süreli panik yaşattı. Polis, ekipleri anons edilen otomobili aradıktan sonra şoförün ifadesini almak üzere karakola götürdü. Çevrede araştırma yapan polis ekipleri, olayın olduğu sokağın karşısında bulunan cadde üzerinde otomobil içerisinde oturan 3 kişinin üst ve otomobil içerisindeki arama yapmalarının ardından gözaltına aldı.Polisin olayla ilgili olarak soruşturması sürüyor.

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