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ByLock'ta panik anları: Baldızlara aldırın

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Gaziantep'te FETÖ sanığı Erdal Kılıç'ın deşifre edilen ByLock yazışmalarında, örgüt üyesi yargı mensuplarının meslekten ihraçlarla ilgili yaşadığı panik dikkati çekti.
ByLock'ta panik anları: Baldızlara aldırın
ByLock'ta panik anları: Baldızlara aldırın ByLock'ta panik anları: Baldızlara aldırın ByLock'ta panik anları: Baldızlara aldırın

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında yargılanan eski Kahramanmaraş hakimi Erdal Kılıç'ın deşifre edilen ByLockyazışmalarında, örgüt üyesi yargı mensuplarının kamudan ihraçlarla ilgili yaşadığı panik dikkati çekti.

Bylock'ta panik mesajları

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 8. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Erdal Kılıç'ın ByLock yazışma içerikleri deşifre edildi.

Sanık Kılıç ile "Emin" isimli örgüt üyesi arasındaki yazışmalarda, FETÖ'nün 17-25 Aralık operasyonlarının savcısı firari sanık Mehmet Yüzgeç'in mesajı da yer alıyor.

Yargıya sızmak için yeni planlar

Emin isimli kişinin 22 Ocak 2016'da Kılıç'a gönderdiği "Yüzgeç abi için Karaca için de bilgimiz olsun" başlıklı Yüzgeç'in mesajı şöyle:

"Abi arkadaşlarla da görüştüm dediğim gibi ihracı kesinleşen arkadaşların Danıştay'da açacakları davada süre HSYK Genel Kurul kararının kendilerine tebliğinden itibaren başlıyor. Benim tahminim bazı haklarının elinden alınması (maaş gibi sağlık yardımı vb.) amacıyla bilgi amaçlı kısa bir karar kendilerine tebliğ edilebilir. Eğer böyle bir gelişme olursa haberimiz olsun. Dava süresi ihraç kararının tebliği ile başlayacak çünkü kısa karar gerekçesine göre dava açacak bu konuda arkadaşlar hemfikir. Tereddüt yok ama şimdiden dava dilekçesi çalışması başlanmalı. Karar tebliğ edilir edilmez son düzeltmeler yapıldıktan sonra en kısa sürede yürütülmeli? Duruşma olarak iptal davası açılmalıdır. Genel Kurul tarafından kararın verildiği tarihten itibaren meslekten ihracın sonuçları doğar, kimlik kullanılamaz (iadesini istemeleri gerekir). Kısmi mesleğin sağladığı bazı haklar ise Genel Kurul tarafından kararın verildiği günden itibaren uygulanabilir. Maaş tamamen kesilir, sağlık yardımı alınamaz vb. Bunlar için kısa bir karar (bilgi mahiyetinde) tebliğ ederler diye düşünüyorum. Bu benim düşüncem, arkadaşlar farklı düşünüyor. Bu hakların sonlanması için de yazılı kararın tebliğinin şart olduğunu düşünüyorlar."

İhraç için her türlü önleme plan

Emin isimli kişinin 31 Ocak 2016' da Kılıç'a gönderdiği "geri dönüş bekliyoruz abi" başlıklı mesajda ise şu ifadeler yer alıyor:

"Abiler istinaflarla alakalı 8 Şubat'a kadar tayin talebinde bulunulması gerekiyor. Bu konuda taşradaki arkadaşlarımız bölge bölge 1, 2, 3, 4, 5 dekiler nasıl hareket etmeli. Mesela İstanbul, Ankara, İzmir vs. gibi iller nasıl hareket etmeli konusunda bir strateji belirlenmesi gerekiyor. Salı sabahına kadar umuma yaymadan her ilden 1-2 abiden bir çalışma istesem bunları düzenleyip bana gönderirseniz istişarede heyete sunacak inşallah. Genel kanaat yazmanızı ve isterseniz de ilinizde bulunan abilerimizle alakalı kişi kişi ne yapması uygundur bunu yazmanızı rica etsem. Konu biraz acil, ben her ilden 2'şer abiye bu mesajı yazdım bilginize."

Bu kişi "Acil çalışılması gereken konu" başlığıyla 11 Şubat 2016 tarihinde Kılıç'a gönderdiği mesajda ise "Abi ihraç etmeyi düşündükleri bir arkadaşın ihraç edilmeden önce emekli olması, hakları bakımından nasıl olur. Yani emekli olursa hakları nedir, ihraç olursa durum ne olur? Bu konuyu çalışabilir miyiz acil bir konu. Bu konunun ehli iki kişi var. Isparta'da çalışan Havva G. (firari) ile Kahramanmaraş'ta çalışan Engin T. (firari) beydir. Bu konuyu ivedi çalışmalarını iletebilir misiniz ve dönüşün bize yapılması" ifadelerini kullanıyor.

Akraba üzerinden iletişim

Sanık Erdal Kılıç'a "data hattı" konu başlığıyla 23 Ocak 2016'da gönderilen bir başka mesajda da kendi üzerine hat almaması hatta üçüncü derece akrabalar üzerinden hat alınarak iletişime geçilmesi konusunda uyarıda bulunuluyor.

Baldız ya da soy ismi farklı akrabalara data hat aldırın talimatı

Mesajdaki şu ifadeler dikkati çekiyor:

"Sa abilerim. Sizlerin de bazen yaşadığı gibi öğrenci arkadaşların buldukları data hatları zaman zaman kapanıyor. Bu durumda mağduriyetler oluşuyor. Bizler öğrenci arkadaşlardan hat almaya çalışıyoruz ancak bu da belli rakamların üstüne çıkmıyor. Bu yüzden sizlerin uygun akrabalarınız üzerine data hat almanızın hepimizi rahatlatacağını düşünüyoruz. Burada dikkat edilecek husus soy isminin farklı olması. Mesela kayınpeder, kayınvalide, baldız veya soy ismi farklı olan akrabalarınız üzerine alınacak data hatları kullanışlı olacaktır. Daha da güzeli 3. dereceden akrabalar üzerine olanlardır. Bir diğer ayrıntı kontörlü olması gerekiyor, faturalı değil. Son ayrıntı hattı alan bir miktar gigabyte yükleterek açtırması gerekli. Herhangi bir telefoncudan bu SIM kartın pin şifresini de kaldırmanız, kullanıma hazır hale getirecektir. Çocukları memlekete götürdüğümüz bu günlerde uygulanabilecek bir durumdur. Gayretleriniz için şimdiden aro."

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