Türkiye'yi ayağa kaldıran canilere ibretlik ceza!

Sakarya'da Suriyeli hamile kadın ve bebeğini katleden caniler için 132' şer yıl hapis cezası verildi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 10 aylık bebeğiyle birlikte 9 aylık hamile olan Emani Al Rahmun'u öldüren Birol Karacal ile Celal Bay'ı cezalandırdı. Zanlılar toplam 132'şer yıl hapis cezasına çarptırılırken, takdiri indirim hükmünün uygulanmayacağı belirtildi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, Suriyeli 9 aylık hamile Emani Al Rahmun (20) ile 10 aylık bebeğinin öldürülmesiyle ilgili görülen duruşmada savcı, Birol Karacal ve Celal Bay'ın 3'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ile cezalandırılmasını istedi.



Kaynarca'da, 6 Temmuz 2017 tarihinde 9 aylık hamile olan Emani Al Rahmun ile 10 aylık bebeği Halaf Al Rahmun, öldürüldü. Olayın ardından öldürülen Suriyeli kadının eşi Halid Al Rahmun'un komşusu ve fabrikadan mesai arkadaşı olan Birol Karacal ile Cemal Bay tutuklandı. İlk duruşması 1 Aralık'ta görülen davanın ikinci duruşması, bugün Sakarya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Halid Al Rahmun, Emani Al Rahmun'un babası Muhammed Abdulhadi Ali Al Rahmun, ailenin avukatı Cihad Gökdemir ve Gülden Sönmez, Kadın Cinayetleri Durduracağız Platformu, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği ile Kadın ve Çocuk Hakları Derneği üyeleri katıldı. Tutuklu sanıklar Birol Karacal ve Cemal Bay, duruşma salonuna getirildiği sırada İHH İnsani Yardım Vakfı Sakarya Şube Başkanı Sebahattin Aydın, "Yaşıyor musunuz lan siz hala? Hayvandan betersiniz" diye bağırarak, tepki gösterdi.



SAVCI, 3'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI İSTEDİ



Cumhuriyet Savcısı Cengiz Turak, dosyanın esasına ilişkin görüşünü açıklarken sanıklar hakkında 'Tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme', 'Gebe olduğu bilinen kadını öldürme', 'Çocuğu, beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme', 'Nitelikli cinsel saldırı', 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme', 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığı ihlal etme' ile 'nitelikli yağma' suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu ile 50 yıla kadar hapis cezası istedi.



Duruşmada söz verilen Halid Al Rahmun, tutuklu sanıklarla ilgili "En ağır ceza ile cezalandırmalarını talep ediyorum" dedi. Muhammed Ali Al Rahmun da tercüman aracılığıyla yaptığı konuşmada, "Savcının mütalaasına katılıyorum. Sanıkların cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.



SANIK KARACAL: BEN ÖLDÜRMEDİM, BİR TEK TECAVÜZ ETTİM



Sanık Birol Karacal ise savunmasında, "Ben, öldürmedim. Bir tek tecavüz ettim. Suçum neyse razıyım. Eklemek istediğim başka bir şey yok. Savunmam budur" dedi.



Celal Bay da, "Daha önce verdiğim ifadelere ekleyeceğim bir şey yok. Söylemek istediğim başka bir şey bulunmamaktadır" diye savunma yaptı. Savunmaların alınmasının ardından duruşmaya ara verildi.