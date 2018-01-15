15 Ocak 2018 Pazartesi28 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:20Öğle 13:19İkindi 15:45Akşam 18:07Yatsı 19:31
    • 16°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • -2°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 112.159 -2.17
  • Altın: 163,559 1.40
  • Dolar: 3,7937 1.17
  • Euro: 4,6517 2.26

Türkiye'yi ayağa kaldıran canilere ibretlik ceza!

»
Sakarya'da Suriyeli hamile kadın ve bebeğini katleden caniler için 132' şer yıl hapis cezası verildi.
Türkiye'yi ayağa kaldıran canilere ibretlik ceza!
Türkiye'yi ayağa kaldıran canilere ibretlik ceza! Türkiye'yi ayağa kaldıran canilere ibretlik ceza! Türkiye'yi ayağa kaldıran canilere ibretlik ceza!

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 10 aylık bebeğiyle birlikte 9 aylık hamile olan Emani Al Rahmun'u öldüren Birol Karacal ile Celal Bay'ı cezalandırdı. Zanlılar toplam 132'şer yıl hapis cezasına çarptırılırken, takdiri indirim hükmünün uygulanmayacağı belirtildi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, Suriyeli 9 aylık hamile Emani Al Rahmun (20) ile 10 aylık bebeğinin öldürülmesiyle ilgili görülen duruşmada savcı, Birol Karacal ve Celal Bay'ın 3'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ile cezalandırılmasını istedi.

Kaynarca'da, 6 Temmuz 2017 tarihinde 9 aylık hamile olan Emani Al Rahmun ile 10 aylık bebeği Halaf Al Rahmun, öldürüldü. Olayın ardından öldürülen Suriyeli kadının eşi Halid Al Rahmun'un komşusu ve fabrikadan mesai arkadaşı olan Birol Karacal ile Cemal Bay tutuklandı. İlk duruşması 1 Aralık'ta görülen davanın ikinci duruşması, bugün Sakarya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Halid Al Rahmun, Emani Al Rahmun'un babası Muhammed Abdulhadi Ali Al Rahmun, ailenin avukatı Cihad Gökdemir ve Gülden Sönmez, Kadın Cinayetleri Durduracağız Platformu, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği ile Kadın ve Çocuk Hakları Derneği üyeleri katıldı. Tutuklu sanıklar Birol Karacal ve Cemal Bay, duruşma salonuna getirildiği sırada İHH İnsani Yardım Vakfı Sakarya Şube Başkanı Sebahattin Aydın, "Yaşıyor musunuz lan siz hala? Hayvandan betersiniz" diye bağırarak, tepki gösterdi.

SAVCI, 3'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI İSTEDİ

Cumhuriyet Savcısı Cengiz Turak, dosyanın esasına ilişkin görüşünü açıklarken sanıklar hakkında 'Tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme', 'Gebe olduğu bilinen kadını öldürme', 'Çocuğu, beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme', 'Nitelikli cinsel saldırı', 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme', 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığı ihlal etme' ile 'nitelikli yağma' suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu ile 50 yıla kadar hapis cezası istedi.

Duruşmada söz verilen Halid Al Rahmun, tutuklu sanıklarla ilgili "En ağır ceza ile cezalandırmalarını talep ediyorum" dedi. Muhammed Ali Al Rahmun da tercüman aracılığıyla yaptığı konuşmada, "Savcının mütalaasına katılıyorum. Sanıkların cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

SANIK KARACAL: BEN ÖLDÜRMEDİM, BİR TEK TECAVÜZ ETTİM

Sanık Birol Karacal ise savunmasında, "Ben, öldürmedim. Bir tek tecavüz ettim. Suçum neyse razıyım. Eklemek istediğim başka bir şey yok. Savunmam budur" dedi.

Celal Bay da, "Daha önce verdiğim ifadelere ekleyeceğim bir şey yok. Söylemek istediğim başka bir şey bulunmamaktadır" diye savunma yaptı.  Savunmaların alınmasının ardından duruşmaya ara verildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Rusya'dan "Afrin" açıklaması! ABD'nin planı....Rusya'dan "Afrin" açıklaması! ABD'nin planı....Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her an girebiliriz' dediği Afrin hakkında açıklamalarda bulundu.
'Gaybubet evi'nde bulunan yeni plan kodları!'Gaybubet evi'nde bulunan yeni plan kodları!Erzurum'da FETÖ'nün "gaybubet evleri" üzerinden yaptığı planlar ortaya çıktı.
İngiltere'den Türkiye uyarısı! Uzak durunİngiltere'den Türkiye uyarısı! Uzak durunBirleşik Krallık, vatandaşlarına Türkiye’nin Suriye ile sınırına 10 kilometre mesafedeki kentlere ve Diyarbakır’dan uzak durmaları konusundaki uyarısını yineledi.
Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı: FETÖ ancak böyle biter!Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı: FETÖ ancak böyle biter!"FETÖ üç- beş senede sökülüp atılacak gibi değil" diyen Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Terör saldırılarının merkezi oldu!Terör saldırılarının merkezi oldu!Terör örgütü YPG kontrolündeki Suriye'nin Afrin bölgesinden 2,5 yılda Hatay ve Kilis'teki sınır karakollarına yönelik saldırılarda 2 asker şehit oldu, bir asker yaralandı.
Türkiye için korkutan tespit!Türkiye için korkutan tespit!Türkiye'nin iklimini de değiştirerek meteorolojik afetlerin şiddetlenmesine neden olan küresel iklim değişikliği gelecek yıllarda da bekleniyor.
  • TSK'nın yeni oyuncağı 'eşek arısı'15 Ocak 2018 Pazartesi 15:31
  • Türkiye'ye ihbar ettiler! Çocuk pornocusu Ermeni çıktı15 Ocak 2018 Pazartesi 15:18
  • Erdoğan'dan operasyon sinyali: Her an başlayabilir15 Ocak 2018 Pazartesi 14:13
  • ByLock'ta panik anları: Baldızlara aldırın15 Ocak 2018 Pazartesi 13:20
  • Türk bilim insanları geliştirdi! Dünya konuşuyor15 Ocak 2018 Pazartesi 13:00
  • Türkiye'yi ayağa kaldıran canilere ibretlik ceza!15 Ocak 2018 Pazartesi 12:40
  • Kavşaklara dikkat! Artık o cezalar kesilecek15 Ocak 2018 Pazartesi 12:30
  • Kurtların korkulu rüyası! Fiyatı 100 bin TL...15 Ocak 2018 Pazartesi 12:29
  • Vatan Şaşmaz soruşturmasında şok tespit!15 Ocak 2018 Pazartesi 12:20
  • Hükümetten ABD'ye çok sert tepki!15 Ocak 2018 Pazartesi 12:11
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri