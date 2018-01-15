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Flaş Türk akımı çıkışı! Garanti istiyoruz

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Flaş Türk akımı çıkışı! Garanti istiyoruz
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus diplomasisinin 2017'deki sonuçları hakkında basın toplantısı düzenledi.
Flaş Türk akımı çıkışı! Garanti istiyoruz Flaş Türk akımı çıkışı! Garanti istiyoruz Flaş Türk akımı çıkışı! Garanti istiyoruz

 

Lavrov, basın toplantısında, Rusya'nın ABD, NATO ve ABD'yle ilişkilerinin yanı sıra başta Suriye olmak üzere Ortadoğu'yla ilgili diplomatik hamlelerinden Ukrayna'nın doğusundaki kriz ile Kore yarımadasındaki gerilime kadar çeşitli alanlardan soruları yanıtladı.
 
RUSYA TARTIŞMAYA HAZIR 

Lavrov, "Türk Akımı doğalgaz boru hattının (Rusya'dan çıkarılan doğalgazı Avrupa ülkelerine ulaştırması planlanan) ikinci kolu, sadece Avrupa Komisyonu'ndan sağlam garantiler alınması halinde inşa edilecek. Rusya, bu kolun geçeceği güzergahı tartışmaya hazır" ifadelerine kullandı.

SPUTNİK

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