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Fikret Orman'dan 'Türk bayrağı' gafı!

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Fikret Orman'dan 'Türk bayrağı' gafı!
Come to Beşiktaş lansmanı için düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman büyük bir gafa imza attı.
Fikret Orman'dan 'Türk bayrağı' gafı! Fikret Orman'dan 'Türk bayrağı' gafı! Fikret Orman'dan 'Türk bayrağı' gafı!

Fikret Orman, Beşiktaş'ın yeni iletişim kampanyasının (Come to Beşikatş) basın toplanıtısında yaptığı açıklamada büyük bir gafa imza attı. Fikret Orman 'Come to Beşiktaş' kampanyasıyla ilgili konuşurken "Türkiye'nin amblemini, yani bayrağını taşıyan tek kulüp olarak" ifadesini kullandı. Orman'ın bu ifadesi "Formasında Türk bayrağını taşıyan tek kulüp" şeklinde algılandı. Zira şu anda armasında Türk bayrağını taşıma yetkisi devlet tarafından verilen 3 kulüp buluunyor.

ARMASINDA TÜRK BAYRAĞI OLAN BİRÇOK KULÜP VAR

Beşiktaş gibi armasında Türk bayrağını taşıyan birçok kulüp var. Fakat 3 ekibin taşıdığı Türk bayrağı bu kulüplere devlet tarafından verildi.

Armasında Türk bayrağı taşıma yetkisinin devlet tarafından verildiği kulüpler sırasıyla: Karşıyaka, Kasımpaşa ve Beşiktaş...

KARŞIYAKA'YA ATATÜRK TARAFINDAN YETKİ VERİLDİ

1912 yılında azınlık kulüplerine tepki olarak kurulan Karşıyaka'nın tüm futbolcuları Kurtuluş Savaşı zamanında mücadeleye bizzat katılarak düşmanla savaşmıştı. Kurtuluş Savaşı yıllarında kulübün gösterdiği bu özveri ve üstün başarı Atatürk tarafından 1926 yılında 'Armasında Türk Bayrağı taşıma' yetkisi verilerek ödüllendirilmişti.

KASIMPAŞA İKİNCİ KULÜP

Armasında Türk bayrağı taşıma yetkisi devlet tarafından verilen ikinci kulüp ise Kasımpaşa Kulübü olmuştu. 1948 yılında Londra'a yapılan Olimpiyat oyunlarına Kasımpaşa, 3 güreşçi göndermiş ve Türk takımı olimpiyat şampiyonu olarak yurda dönmüştü. Bu başarı üzerine dönemin cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Kasımpaşa Spor Kulübü'ne armalarında ay-yıldızı kullanma yetkisi vermişti.

VE BEŞİKTAŞ...

Beşiktaş ise Karşıyaka ve Kasımpaşa'nın ardından Türk bayrağını taşıma yetkisi devlet tarafından verilen üçüncü kulüp oldu. 1952 yılında Yunanistan'la yapılan dostluk maçında Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş'a dönemin Başbakanı Adnan Menderes tarafından armasında Türk bayrağı taşıma yetkisi verilmişti. Bu maçta Beşiktaşlı oyuncularla birlikte 1 Galatasaraylı 1 de Fenerbahçeli oyuncu forma giymişti.

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