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Bakan Elvan'dan 'işsizlik' açıklaması

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Bakan Elvan'dan 'işsizlik' açıklaması
İşsizlik rakamlarının açıklanması ardından açıklama yapana Bakan Elvan, işsizlikte tek hane hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz dedi.
Bakan Elvan'dan 'işsizlik' açıklaması Bakan Elvan'dan 'işsizlik' açıklaması Bakan Elvan'dan 'işsizlik' açıklaması

Türkiye İstatistik Kurumu’nun İşgücü İstatistiklerine göre işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre beklentilerden daha fazla düşerek 1,5 puan azalmış ve yüzde 10,3 olarak gerçekleşmiştir.  Son dönemlerde gerçekleşen veriler hedefimiz olan işsizlikte tek haneli rakamlara hızlı bir şekilde yaklaşıldığını teyit etmektedir. 

Son beş aydır önceki yılın aynı aylarına göre 1 milyonun üzerinde net istihdam artışı olmuştur. Ekimde bir yıl içinde oluşturulan net ilave istihdam 1 milyon 378 bin kişiye ulaşmış ve son 3 yılın en yüksek istihdam artışı gerçekleşmiştir. Rakamlar ekonomimizin güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğinin ve istihdam oluşturma kapasitesinin giderek arttığının bir göstergesidir. 

Mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı son on aydır düşüş eğilimini bu dönemde de sürdürerek bir önceki döneme göre 0,3 puan azalmış ve yüzde 10,3 olarak gerçekleşmiştir. Gençlerde de işsizlik oranı bir önceki döneme göre 1 puan azalmış ve son beş dönemdir güçlü bir şekilde azalma eğilimini sürdürmüştür. Sanayi üretim endeksi verileri ilerleyen dönemlerde işsizlik rakamlarındaki gerilemenin devam edeceğine işaret etmektedir.

Hükümet olarak ekonomiye yönelik aldığımız önlemler ve özellikle istihdamı artırıcı tedbirler ile işsizliğin 2017 yılı genelinde geçen yıla göre düşeceği tahmin edilmektedir. 2017 yılı başında uygulamaya konulan istihdam teşviklerinin etkisi yılın ikinci yarısından bu yana etkilerini artırarak göstermektedir. Bu teşviklere ilave olarak 2018 yılı için açıkladığımız yeni istihdam teşviklerinin önümüzdeki dönemde işsizlik üzerinde etkisini güçlü bir şekilde göstermesini bekliyoruz. 

Ekonominin potansiyeli açısından önemli bir gösterge olan işgücüne katılım oranlarındaki güçlü artış eğilimi sürmektedir. Nitekim bir önceki yılın aynı dönemine göre işgücüne katılım oranı 0,7 puan (1 milyon 18 bin kişi) artarak yüzde 53,1’e yükselmiştir. Özellikle kadınların işgücüne katılım oranındaki (1,1puan) artış hızlı bir şekilde devam etmektedir. Son dönemlerde gözlenen yüksek işgücüne katılım oranlarının yanında daha yüksek oranda ilave istihdamın sağlanması ekonomideki canlılığın, istihdam oluşturma kapasitesinin ve beklentilerin olumlu yönde devam ettiğini göstermektedir. 

Son beş aydır sanayi istihdamında artan pozitif katkının görülmesi büyümenin kompozisyonuna dair de olumlu işaretler vermektedir. Sanayi sektöründe istihdam bir önceki yılın aynı ayına göre 188 bin kişi artarken, hizmetler sektöründeki artış eğilimi de sürmektedir. Hizmetler sektörü istihdamında (inşaat dâhil) 961 bin kişilik artış kaydedilmiştir. Tarım istihdamı da bu dönemde toplam istihdama pozitif katkı sağlamıştır.

2017 yılında gerçekleşen veriler ekonomimizin beklentilerin üzerinde iyiye gittiğini işaret etmektedir. Özellikle üçüncü çeyrekte gerçekleşen yüksek büyüme oranı ekonominin istihdam oluşturma kapasitesi açısından da önemli bir göstergedir. 2017 yılı için büyüme rakamının yüzde 5,5 olan OVP hedefini aşarak yüzde 7 seviyelerinde gerçekleşmesini bekliyoruz.

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