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Tam çözüldü derken bir kriz daha! Reddettiler

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Almanya'da koalisyon tartışmaları dinmiyor. Hristiyan Birlik partileri, Sosyal Demokrat Parti'nin ön görüşmelerdeki bazı maddeleri yeniden müzakere etme talebini geri çevirdi.
Tam çözüldü derken bir kriz daha! Reddettiler
Tam çözüldü derken bir kriz daha! Reddettiler Tam çözüldü derken bir kriz daha! Reddettiler Tam çözüldü derken bir kriz daha! Reddettiler

Almanya'da Hristiyan Birlik partilerinin Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile yaptığı ön koalisyon görüşmelerinde anlaşması varılması da Berlin'deki koalisyon tartışmalarını dindirmedi.

SPD tabanı sondaj niteliğindeki görüşmelerde alınan kararları yeterli bulmadı ve partiden Hristiyan Birlik partileri ile yeniden görüşmeler yapılması talepleri geldi. 

Ancak Hristiyan Birlik partileri SPD'den gelen bu taleplere sıcak bakmıyor. Birlik Partileri Meclis Grup Başkanı Volker Kauder uzlaşma belgesinde değişiklik yapılmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Bild gazetesine konuşan Kauder, taleplerinin bazılarını kabul ettiremeyen SPD'lilerin üzülmemesi gerektiğini, kendilerinin de önemli tavizler vermek zorunda kaldıklarını belirtti. Kauder, SPD'nin görüşmelerden önemli kazanımlarla çıktığını ve eleştirmek yerine başarılanlardan da bahsedilmesi gerektiğini savundu.

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Sekreteri Andreas Scheuer de protokolün bazı maddelerinin yeniden müzakere edilmesi şeklindeki talepleri geri çevirerek "kararlaştırılan konuları yeniden tartışma hatasına düşmeyeceklerini" söyledi.

Başbakan Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve kardeş partisi CSU ile birlikte 24 Eylül'deki genel seçimlerden bu yana kendine hükümet ortağı arıyor.

"CDU/CSU ERKEN SEVİNMESİN"

SPD Genel Başkan Vekili Ralf Stegner ise "ön görüşmelerde alınan kararların sadece koalisyon görüşmelerine temel alınabileceğini ve sondaj görüşmelerinde bütün konular üzerinde anlaşmaya varıldığının sanılmaması gerektiğini" söyledi.

SPD Genel Başkan Yardımcısı Thorsten Schäfer-Gümbel de "ön görüşme sonuçlarının koalisyon protokolü olduğunu sananların yanıldığını ve koalisyon görüşmelerinin sondaj sonuçlarının imza töreni olmadığını" ifade etti.

SPD'nin sağlık sigortası reformu ve iş sözleşmelerinin gerekçe göstermeden süreye bağlanmasının yasaklanması gibi seçim vaatlerini ön görüşmelerde kabul ettirememesi parti içinde eleştiriliyor.

SON İKİ ENGEL

SPD tarihinde ilk kez Hristiyan Birlik partileriyle yeniden ortaklık kurmak üzere koalisyon görüşmelerine başlanıp başlanmayacağına delege oylarıyla karar verecek. Partinin 21 Ocak'ta Bonn'da yapılacak olan olağanüstü kongresinde delegelerin koalisyon görüşmelerine yeşil ışık yakacakları kesinleşmiş değil. Kongreden "başlansın" kararı çıktığı takdirde koalisyon protokolü parti üyelerinin oyuna sunulacak.

Parti üyelerinin katılacağı oylamanın da Merkel liderliğindeki büyük koalisyonun devam ettirileceğinin garantisi olmadığı anlaşılıyor.

Hristiyan Birlik partileriyle koalisyon hükümeti kurulmasına karşı olan SPD'nin gençlik teşkilatı başkanı Kevin Kühnert oylamadan her iki sonucun da çıkabileceğini ve yönetim dışındaki parti kadrolarında ön görüşme sonuçlarının son derece farklı değerlendirildiğini söyledi.

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