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Erdoğan açıkladı: Afrin'den sonra...

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Erdoğan açıkladı: Afrin'den sonra...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapılması beklenen Afrin operasyonu sonrası Münbiç'e de operasyon düzenleneceğini açıkladı.
Erdoğan açıkladı: Afrin'den sonra... Erdoğan açıkladı: Afrin'den sonra... Erdoğan açıkladı: Afrin'den sonra...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz en kısa sürede Afrinve Münbiç meselesini halledecektir. Hazırlıklarımız tamamlanmıştır. Harekat her an başlayabilir. Ardından da sıra diğer bölgelere gelecektir. Sınırlarımız boyunca değil 30 bin tek bir terörist dahi bırakmayana kadar bu operasyonlar sürecektir" dedi. 

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