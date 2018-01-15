Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz en kısa sürede Afrinve Münbiç meselesini halledecektir. Hazırlıklarımız tamamlanmıştır. Harekat her an başlayabilir. Ardından da sıra diğer bölgelere gelecektir. Sınırlarımız boyunca değil 30 bin tek bir terörist dahi bırakmayana kadar bu operasyonlar sürecektir" dedi.
15 Ocak 2018 Pazartesi28 R.Ahir 1439
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Erdoğan açıkladı: Afrin'den sonra...
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