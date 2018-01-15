CHP'den Bahçeli'ye küstah cevap!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP'ye yönelik eleştirilerine ilişkin, "Hem kendisine Atatürkçüyüm deyip, Atatürkçülerden oy devşirmeye çalışıp, hem de saray zihniyetinin kölesi haline gelmiş olanların ne CHP'ye ne Atatürkçülere söyleyecek tek söz cümlesi yoktur. Ayrıca, CHP Atatürk'ün partisidir ve öyle kalacaktır ama Osmaniye artık MHP kalesi değil AKP'nin kalesidir." dedi.

Özel, partisinin İşçi Sendikaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığınca bir otelde düzenlenen "OHAL'de Yeter" Forumu'nun çıkışında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye'de CHP'ye çok sert eleştirilerde bulundu. CHP için 'Atatürk'ün aziz hatırasını lekeleyen şuursuzlar, FETÖ'nün dalına binmiş, karaktersiz, kalitesiz, siyasi kaburgasızlardır, şer odaklarıyla hareket ediyor.' ifadelerini kullandı. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz?"sorusuna Özel, "Sadece CHP değil, Cumhuriyet'in kıymetini bilen herkes, Atatürk'ün aziz hatırası olan TBMM'ye sahip çıkıyor. 16 Nisan, 23 Nisan'ın rövanşıdır. 23 Nisan 1920'de saraydan alınan yetkiler halka verilmişti, 16 Nisan'da Devlet Bahçeli saray rejimini oluştururken ve bugünlerde tahkim ederken, Meclis'in yetkilerini alıp saraya götürdü." yanıtını verdi. Özel, şöyle devam etti:

"ŞİMDİLİK MAKAM ARABASI ÇEKMEDİLER AMA": "Hem kendisine Atatürkçüyüm deyip, Atatürkçülerden oy devşirmeye çalışıp, hem de saray zihniyetinin kölesi haline gelmiş olanların ne CHP'ye ne Atatürkçülere söyleyecek tek söz cümlesi yoktur. Ayrıca, CHP Atatürk'ün partisidir ve öyle kalacaktır ama Osmaniye artık MHP kalesi değil, AKP'nin kalesidir. Dün gördük, dün Osmaniye'de MHP mitingi yoktu. Dün Osmaniye'de bir AKP mitingi vardı. Devlet Bahçeli'nin konuşmasında milliyetçilerin, MHP'lilerin alkışladığı yerler alkışlanmadı ama Tayyip Erdoğan'ın ismi geçtiğinde meydan yıkıldı. Çünkü artık Osmaniye'de meydanları Devlet Bahçeli dolduramıyor. Osmaniye'de zaten meydanları Adalet ve Kalkınma Partisi kendi gücüyle dolduruyordu. MHP'nin altına belki şimdilik bir makam arabası çekmediler ama karşısına baya bir AKP'li dizmişler."

SARAY'IN KAPISINDAKİ KABADAYI BAHÇELİ EDALARI: "Adalet ve Kalkınma Partisi'nde böyle meczuplar zaman zaman çıkıyordu ve diyorlardı ki 'Cumhuriyete reklam arası verildi.' Bu lafları artık Bahçeli'den duyuyoruz. Bahçeli, artık terminoloji olarak, jargon olarak sarayın dilini kullanmaya başladı. Sarayın meczuplarının, fesli soytarılarının söylediği sözleri Bahçeli'den duymak şaşırtıcı olmuyor." ifadelerini kullanan Özel, "Bahçeli'nin söylediği sözleri tekrarlamaya bile edebimiz, terbiyemiz müsait değil. Biz onlara basit eleştiriler yapıyoruz. Bir siyasi, kendisine yapılan siyasi eleştirilere, küfürle cevap veriyorsa, siyaseten tükendiğini, bu defteri kapattığını, artık birilerinin kapısında bekleyen bir kabadayıya döndüğünü gösteriyor. Sarayın kapısındaki kabadayı Bahçeli edaları bize sökmez. Biz yine temiz bir dille eleştirmeye, kendisi hak etmese de, partisindeki üyelerin hak ettiği saygıyı göstermeye devam edeceğiz." dedi.