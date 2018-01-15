Mustafa Destici'den çarpıcı Abdullah Gül çıkışı!

BBP Genel Başkanı Destici Destici, Best FM'de Ufuk Karcı ile "Konuşan Türkiye" programına katılarak gündemi değerlendirdi.

Destici, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün son dönem açıklamalarına ilişkin görüşü sorulması üzerine, özel bir Cumhurbaşkanlığı süreci geçiren Gül'e saygılarının olduğunu anlattı.

Toplumun hemen hemen her kesimiyle diyalog içinde olan Gül'ün Cumhurbaşkanlığını bıraktıktan sonra belli bir süre siyasete de karışmadığına dikkati çeken Destici, şöyle konuştu:

GÜL'ÜN AÇIKLAMALARI İÇİN NE DEDİ: "Siyasi partilerle ilgili şöyle bir hassasiyet var, çünkü biz de yaşıyoruz bunu, yani içeride olanlar. Belki siyasi partilerde yönetici pozisyonunda olmayanlar bunu anlamakta güçlü çekebilir. Siyasi partilerin bir fikri, düşüncesi oluyor ama sizin içinizden biri çıkıp bununla ilgili kamuoyu önünde konuşunca bu o siyasi partiye zarar veriyor ve tabanı tarafından da hoş karşılanmıyor. İçeriğine girmiyorum.

USUL YÖNÜNDEN YANLIŞ BULUYORUM

Usul yönünden yanlış buluyorum. Bir siyasi partiyle bağı ve kimliği olan kişilerin bunu içeride konuşmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Biz de benzer süreçleri yaşamış ve tecrübe etmiş birisiyiz. Dolayısıyla içeride nasıl rahatsızlık verdiğini biliyorum. Eğer bir ombudsman gibi görüş açıklayacaksa Sayın Gül, o zaman bütün siyasi kimliklerinden sıyrılıp, bunu ayan beyan ifade edip, 'Benim hiçbir siyasi partiyle bir bağım kalmamıştır, ben tamamen bütün siyasi partilere eşit mesafedeyim. Bundan sonra görüşlerimi bu kimliğimle açıklayacağım.' derse ona herkes saygı duyar."

UYUM YASALARI SÜRECİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUM

Olağanüstü halle ilgili de açıklamalarda bulunan Destici, OHAL'in kaldırılmasından yana olduğunu ifade etti.

Destici, OHAL'in 1 yıllık süreçten sonra kısmen de olsa kaldırılması noktasında hep görüş beyan ettiğini hatırlatarak, "Fakat daha sonra görüştüğümüz hukukçular bize, bu işin iki yılının normal olduğunu belirtti. Ben ilkesel olarak da olağanüstü halin kaldırılmasından yanayım. Türkiye'nin süratle normalleşmesi... 16 Nisan referandumu demokrasimizdeki birtakım arızaları, aksaklıkları giderdi ama dikensiz gül bahçesi değil. Bu gül bahçesindeki dikenleri de uyum yasalarıyla ayıklayabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.