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Türkiye'ye ihbar ettiler! Çocuk pornocusu Ermeni çıktı

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Türkiye'ye ihbar ettiler! Çocuk pornocusu Ermeni çıktı
ABD ‘Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi’nin, Türkiye'ye ihbarda bulunması sonucu çocuk pornocusu Ermenistan uyruklu tıp öğrencisi tutuklandı.
Türkiye'ye ihbar ettiler! Çocuk pornocusu Ermeni çıktı Türkiye'ye ihbar ettiler! Çocuk pornocusu Ermeni çıktı Türkiye'ye ihbar ettiler! Çocuk pornocusu Ermeni çıktı

Çocuk pornosu konusunda ülkelerin sıfır toleransı ve aralarındaki işbirliğinin son örneği ABD ile Türkiye arasında yaşandı. ABD ‘Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi’nin (NCMEC) bilgisayar IP’den tespit ettiği ve Türk güvenlik güçlerine bildirdiği bildirdiği çocuk pornocusu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde misafir öğrenci olarak okuyan Ermenistan uyruklu M.M. çıktı. Gözaltına alınan M.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Habertürk Gazetesi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre, ABD ‘Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi (NCMEC) İstanbul’daki bir bilgisayar IP’sini takibe aldı. Yapılan çalışmalarda, şüphelinin binlerce çocuk istismarı görüntüsünü indirip, depoladığı ve bununla da yetinmeyerek yaydığı belirlendi.

NCMEC, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne çocuk pornocusuyla ilgili teknik veri çalışmalarını gönderdi. Şüphelinin yakalanmamak için ‘robot IP’ ile internete bağlandığı belirlendi.

BİLGİSAYARINA İNDİRİRKEN SUÇÜSTÜ YAPILDI 

Siber polisi şüphelinin adresini bulmayı başardı ve yapılan operasyonla 24 yaşındaki M.M.’yi istismar görüntülerini bilgisayarına indirirken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan M.M. suçlamaları reddetti. Kullandığı bilgisayar ve hard disklerin ise şifreli olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen M:M delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldı.

BİNLERCE ÇOCUK İSTİSMAR GÖRÜNTÜSÜ

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları uzun çalışmanın ardından şifrelerini çözmeyi başardıkları hard diskten binlerce çocuk istismar görüntüleri ele geçirildi.

Savcılık talimatıyla hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarılan M.M., “çocuk istismar görüntülerini yasaklı sitelere girerek internetten indirdiği, depoladığı ve bu görüntüleri yaydığı” suçlamasıyla tutuklandı.

TIP FAKÜLTESİ 6. SINIF ÖĞRENCİSİ

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde 6. sınıf öğrencisi M.M.’nin Ermenistan uyruklu olduğu ve misafir öğrenci olarak Türkiye’de eğitim gördüğü öğrenildi.

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