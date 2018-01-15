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Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı: FETÖ ancak böyle biter!

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"FETÖ üç- beş senede sökülüp atılacak gibi değil" diyen Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı: FETÖ ancak böyle biter!
Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı: FETÖ ancak böyle biter! Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı: FETÖ ancak böyle biter! Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı: FETÖ ancak böyle biter!

Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Gülen ve elebaşlarının mutlaka getirilmesi gerektiğini olmuyorsa ASALA tipi operasyonlarla öldürülmesi gerektiğini savundu.

FETÖ ile mücadele sürerken, Kara Kuvvetleri Komutanı’nın koruma subayı YüzbaşıBurak Akın'ın itirafçı olmasıyla FETÖ'nün üç beş yılda sökülüp atılamayacağının ortaya çıktığını savunan Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, "FETÖ’yle mücadele için bir karargah oluşturulması ve Fetullah Gülen başta olmak üzere yurt dışındaki beyin takımının da mutlaka bir şekilde Türkiye’ye getirilmesi gerekiyor" dedi. ASALA tipi mücadele önerdi. Milliyet gazetesinden Tunca Bengin'e konuşan eski istihbaratçı Pekin'in sorulara verdiği çarpıcı cevaplar şöyle:

İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİYLE ANLAŞARAK...
 
 - Nasıl getirilecekler?
 
İstihbarat örgütleriyle anlaşacağız getireceğiz. Her satıcının bir alıcısı vardır. Sonuçta bizden ne istiyorlar ona bakmamız lazım. Tabi Türkiye’den istekleri PKK ile görüş, PYD’ye razı ol,İranla karşı karşıya gel, Rusya’yla yakınlaşma ise olmaz. Çünkü bunu yaptığın zaman Türkiye diye bir şey kalmaz zaten.
 
RUS İSTİHBARATININ ÇEÇENLERE YAPTIĞI GİBİ...
 
- Zorla getirilebilirler mi?
 
Zorla getirilecek yerlerde olabilir. Anlaşacağımız bazı yerler var. Getirilemeyecek yerlerABD, Almanya olabilir. ABD bir süre daha kullanacak bu adamları ama Türkiye herşeyi zorlamalı. Bazı şeyleri göze alırsanız yaparsınız. Rus istihbaratı ülkesinde suikast yapan Çeçenlerin bir kısmını Türkiye’de öldürdü. Ama bunun için bir eğitiminiz, stratejinizin olması lazım.
 
BULUNDUKLARI YERDE YOK ETMEK...
 
- Bulundukları yerde yok etmek de dahil o zaman?
 
Dahil. Pekala ABD’de adamın kaldığı yere diğerlerine birşeyler yapılabilir. Bunların bir defa yanlarına kar kalmayacak şekilde bir şey yapmanız lazım. Bunu yapmazsanız o zaman bu adamlar devam ederler. Yani şunu diyecek insanlar biz bu devlete ihanet ettiğimiz zaman benden bunun acısını çıkartırlar. Bunu yapmak durumunda Türkiye. Bunu ABD’liler de yapıyor, başkaları da yapıyor. Tabi ABD’deki bir adamı CIA ile anlaşmadığınız sürece Türkiye’ye getiremezsiniz ama zorlarsanız ülke dışına çıkartırlar. Elinizde İncirlik kozu var başka kozlar da var. O gidilen yerde de bu operasyonu yaparsınız. Ya da takip edersiniz adamı ila nihai orada kalmayacakki mutlaka bir yerlere gidiyordur, geliyordur.
 
MOSSAD'IN NAZİLERE YAPTIĞI GİBİ...
 
- Geçmişteki ASALA benzeri operasyonlar gerekiyor yani?
 
Evet ASALA benzeri, hatta MOSSAD’ın Nazi’lere yaptığı gibi. Teker teker hepsi planlanacak damgalanacak isimlenecek, ödül verilmek dahil olmak üzere yaparsınız yapmamız lazım. Yanlarına kar kalmamalı. Aksi takdirde işin içinden çıkamayız.
 
İNSANLARA ZALİMCE GELEBİLİR AMA...
 
- Bunu yapacak imkan ve kabiliyeti var mı Türkiye’nin?
 
“Var tabi. Bütün sorun eğitim, strateji ve siyasetin bunun arkasında durması. BakınYunanistan oturma izni dahi verdiği adamı Türkiye zorlayınca tekrar tutukladı. Gücünüzü bilirseniz ve o devletler sizin gücünüzün farkında olurlarsa yaparsınız. Düz mantıkta doğru değil insanlara zalimce gelebilir ama devletler her türlü vasıtayı kullanmak durumunda...”
 

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