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S.Arabistan'da 35 yıl sonra bir ilk! Akın ettiler

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S.Arabistan'da 35 yıl sonra bir ilk! Akın ettiler
Suudi Arabistan'da 35 yıllık sinema yasağı kalktı. Kurulan geçici salonlarda çocuklar için animasyon filmleri gösterilmeye başlandı.
S.Arabistan'da 35 yıl sonra bir ilk! Akın ettiler S.Arabistan'da 35 yıl sonra bir ilk! Akın ettiler S.Arabistan'da 35 yıl sonra bir ilk! Akın ettiler

Son dönemde konserler, komedi gösterileri ve kadınların araç kullanması gibi reformlara Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın emirleri doğrultusunda imza atan Suudi Arabistan'da çocuklara yönelik uzun metraj animasyon film gösterimleri başladı.

Suudi izleyiciler Cidde'deki bir kültür merkezinde 'Emoji Filmi' (Emoji Movie) ve 'Kaptan Düşükdon' (Captain Underpants) adlı filmleri beyazperdede izleme imkânı buldu.

Suudi yetkiler kültür merkezine projektör, patlamış mısır makinesi ve kırmızı halı yerleştirilmesi için de sponsor oldu.

KALICI SİNEMA SALONLARININ MART İTİBARIYLA AÇILMASI BEKLENİYOR

Ülkede yıllar sonra ilk kalıcı sinema salonlarının mart ayı itibarıyla açılması beklenirken, Kızıldeniz kıyısındaki Cidde'de bulunan devlet kontrolündeki kültür merkezinde olduğu gibi geçici düzenlemeler yapıyor.

Cidde'deki gösterimi organize eden 'Cinema 70' adlı şirketin yetkilisi Memduh Salim "Şu ana kadar sinema salonları için altyapı yoktu o nedenle biz sinema salonlarına en yakın alternatif alanlarda bunu deniyoruz. 11 Aralık'taki sinema salonlarına izin veren kararın ardından bu filmleri ilk sinema gösterimlerinin başlangıç noktası olarak kullanmayı denedik" dedi.

Emoji filmini karısı ve kızı ile izleyen 28 yaşındaki Sultan el Otaybi evde izlemek yerine salonlarda film izlemekten dolayı Suudi vatandaşlarının mutlu olduğunu belirterek " Çok daha rahat. Hafta sonları bir aktivite oluyor ve ortam değişiyor. Çok geç atılan bir adım ancak Allah'a şükür şimdi gerçekleşiyor" dedi.

30 yaşındaki İbtisam Abu Talib ise "Her şeyi görmek istiyorum çünkü bu biz Suudiler için bunlar çok yeni. Umarım aksiyondan romantik filmlere, komediden çocuk filmlerine kadar her şey serbest olur" dedi.

 Binlerce Suudi Arabistan vatandaşı eğlence etkinlikleri için şu anda Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer ülkelere seyahat ediyor.

Hükümet ise seyahatlerde harcanan bu paraların ülkede kalmasını hedefliyor.

Suudi yetkililer 2030 itibarıyla 2.000 salon hazırlayarak ekonomiye 24 milyar dolarlık bir katkı ve 30.000 yeni iş imkânı yaratmayı amaçlıyor. Ülkede sinemalar 1980'lerin başında yasaklanmıştı.

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