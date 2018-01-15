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İngiltere'den Türkiye uyarısı! Uzak durun

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Birleşik Krallık, vatandaşlarına Türkiye’nin Suriye ile sınırına 10 kilometre mesafedeki kentlere ve Diyarbakır’dan uzak durmaları konusundaki uyarısını yineledi.
İngiltere'den Türkiye uyarısı! Uzak durun
İngiltere'den Türkiye uyarısı! Uzak durun İngiltere'den Türkiye uyarısı! Uzak durun İngiltere'den Türkiye uyarısı! Uzak durun

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını güncelledi. Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde bugün yayınlanan güncellemede, Şırnak, Mardini Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Siirt, Tunceli, Hakkari, Kilis ve Hatay kentlerine seyahat edilmemesi salık verildi.

Birleşik Krallık'ın seyahat uyarısı güncellemesinde, "olası protesto ve gösteriler"e ilişkin uyarı kaldırıldı.

Türkiye’den Birleşik Krallık’a sefer yapan uçuşlarda ek güvenlik önlemleri alınabileceği belirtilen seyahat uyarısında, yolculara güvenlik görevlileriyle işbirliği yapmaları tavsiye edildi.

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2016 yılında 1.7 milyondan fazla Birleşik Krallık vatandaşı Türkiye’ye seyahat etmiş, Türkiye tüm uyarılara rağmen Birleşik Krallık vatandaşları için en popüler turizm destinasyonlarından biri olmaya devam etmişti.

Dünyanın en büyük tur operatörlerinden Thomas Cook’a göre, "2016 ve 2017 yıllarında gerçekleşen terör saldırıları ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan seyahat uyarılarına rağmen" Türkiye İngiliz turistler için yurtdışındaki en popüler tatil destinasyonları arasında üçüncü sırada yer aldı.

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