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Korkunç iddia! 6 aylık bebeğin kafasına...

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Korkunç iddia! 6 aylık bebeğin kafasına...
Antalya'da darp edildiği iddiasıyla hastaneye kaldırılan 6 aylık bebek yaşamını yitirdi...
Korkunç iddia! 6 aylık bebeğin kafasına... Korkunç iddia! 6 aylık bebeğin kafasına... Korkunç iddia! 6 aylık bebeğin kafasına...

Antalya'da henüz 6 aylık olan Hadi A. isimli bebek, evinde darp edildiği iddiasıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, anne ve babanın ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındığı öğrenildi.

Olay Manavgat ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre bir ay önce resmi olarak boşanan ancak birlikte yaşadıkları öğrenilen baba A.A. ile anne N.Ç. 'nin henüz 6 aylık bebekleri Hadi A., darp edildiği gerekçesiyle Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırıldıktan bir müddet sonra yaşamını yitiren minik bebek, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Bebeğin kafasında darp izi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili anne ve baba ifadeleri alınmak üzere Manavgat Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Adli Tıpta minik yavrunun otopsi işlemleri sürüyor.

Anne ve babanın 1 ay önce resmi olarak boşandığı ancak birlikte yaşadıkları ve yine aynı tarihlerde Alanya'dan Manavgat ilçesine taşındıkları bildirildi.

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