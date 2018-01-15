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Cengiz Kurtoğlu acı haberle yıkıldı!

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Cengiz Kurtoğlu acı haberle yıkıldı!
Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu’na acı haber geldi. Kurtoğlu'nun abisi Cemal Kurtoğlu vefat etti.
Cengiz Kurtoğlu acı haberle yıkıldı! Cengiz Kurtoğlu acı haberle yıkıldı! Cengiz Kurtoğlu acı haberle yıkıldı!

Cengiz Kurtoğlu kardeş acısıyla yıkıldı. Bir süredir hastanede tedavi gören ve daha sonra tedavisine evinde devam edilen Cengiz Kurtoğlu'nun abisi Cemal Kurtoğlu, Arhavi'de hayatını kaybetti.

Cemal Kurtoğlu'nun cenazesi, 16 Ocak Salı günü Arhavi Merkezi Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, son yolculuğuna uğurlanacak. Kurtoğlu, aile kabristanlığında toprağa verilecek.

HASTANEDE ZİYARET ETMİŞTİ!

Cengiz Kurtoğlu abisini ölümünden önce hastanede ziyaret etmişti. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Cemal Kurtoğlu, bugün kendi evinde hayatını kaybetti. Acı haberi duyan Kurtoğlu ailesi, cenaze için Arhavi’ye gitti. Kurtoğlu, 2014 yılının Ocak ayında da annesini kaybetmişti.

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