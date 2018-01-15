Diriliş Ertuğrul'da neler oluyor?

TRT 1 ekranlarında her çarşamba akşamı seyircisiyle buluşan Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölümünde (102. Bölüm) sürpriz gelişmeler var. İşte o gelişmeler..

Samsa'nın ölümünün ardından intikam yemini eden Ertuğrul Bey, Ares ve Bahadır'a karşı büyük mücadele verecek. Geçtiğimiz bölümde Samsa karakterini canlandıran Melih Özdoğan, Titan tarafından öldürülerek diziye veda etmişti.

Yeni gelişmelere göre ise 2 oyuncu daha Diriliş Ertuğrul'a veda ediyor.

2 OYUNCU DAHA VEDA EDİYOR

Ertuğrul, Bahadır Bey'in yaptığı hain baskını öğrenir öğrenmez Alpleri ile birlikte soluğu Çavdar obasında alır. Ertuğrul'un söylediği sözlere sinirlenen Sancar ve Bahadır saldırıya geçerler.

Bahadır Bey, Uçbeyine kılıç çekmiştir ve sürgüne yollanan oğlu Sancar'a da sahip çıkmıştır.

Yani Ertuğrul'un Bahadır ve Sancar'ı öldürmesi için önünde hiçbir engel kalmaz. Bahadır Bey bu sahnede gözlerini yumar ve ölümünü bekler. Ertuğrul Bey'in kılıcının durması mümkün değildir.